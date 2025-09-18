Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του τα ξημερώματα σε κάδο ανακύκλωσης ρούχων.

Νεκρός εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης ένας άνδρας μέσα σε κάδο ανακύκλωσης ρούχων στη Γλυφάδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:15 στην οδό Καραγιώργου και Διαδόχου Παύλου. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ant1 pρόκειται για Ρομά, ο οποίος φέρεται να είχε εισέλθει στον κάδο ανακύκλωσης και εγκλωβίστηκε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcvmwm9u2scx?integrationId=40599y14juihe6ly}