Νεκρός εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης ένας άνδρας μέσα σε κάδο ανακύκλωσης ρούχων στη Γλυφάδα.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:15 στην οδό Καραγιώργου και Διαδόχου Παύλου. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Ant1 pρόκειται για Ρομά, ο οποίος φέρεται να είχε εισέλθει στον κάδο ανακύκλωσης και εγκλωβίστηκε.
