Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Γκόγκα Λεντιάν έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη ενώπιον του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Την ελληνική ιθαγένεια απέκτησε τιμητικά ο Γκόγκα Λεντιάν, ο άνθρωπος που βούτηξε τον Ιούνιο στον Άραχθο για να σώσει τα δύο ανήλικα παιδιά, τα οποία ωστόσο κατέληξαν αργότερα στο νοσοκομείο Πατρών.

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Γκόγκα Λεντιάν έδωσε τον όρκο του Έλληνα πολίτη ενώπιον του Κυριάκου Μητσοτάκη, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου και του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας Δημήτρη Κάρναβου.

Ο Γκόγκα Λεντιάν τον Ιούνιο του 2025 έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο για να σώσει δύο παιδιά από τα νερά του ποταμού Άραχθου, πράξη αυτοθυσίας που αποτελεί παράδειγμα ανθρωπιάς και ηρωισμού.

«Σε ευχαριστούμε για αυτά που έκανες, το αξίζεις και με το παραπάνω», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμέσως μετά την ορκωμοσία.