Θεσμική στήριξη στον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας που υπέβαλε την πρότασή του για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών. Μετά τις δικαστικές Ενώσεις και η Πρόεδρος του Αρείου μιλά για στοχοποίησή του από «υπερδικαστές» που έχουν το «αλάθητο».

Προσπάθεια «χειραγώγησης και επηρεασμού της Δικαιοσύνης», βλέπει η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, πίσω από την αμφισβήτηση που δέχονται οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί για το χειρισμό της υπόθεσης των Τεμπών.

Στο μήνυμά της προς τους συναδέλφους της δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους, με αφορμή την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, στέκεται προστατευτικά απέναντι στα δικαστικά όργανα που «αμφισβητούνται έντονα και επικριτικά» σε εκκρεμείς υποθέσεις, υπονοώντας ξεκάθαρα την μεγάλη υπόθεση του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Θεωρώντας αδιαμφισβήτητη τη «λειτουργική και προσωπική τους ανεξαρτησία» αλλά και την «αμεροληψία» τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου κάνει λόγο για «στοχοποίηση και διαπόμπευσή τους», και προσπάθεια, όπως αναφέρει, σφετερισμού της ανεξάρτητης δικαστικής τους κρίσης «από «πρόσωπα» και «ομάδες πολιτών», που εμφανίζονται να κατέχουν τη νομική επιστήμη καλύτερα και πληρέστερα από τους δικαστές, και οι οποίοι ως «υπερδικαστές», έχουν αλάθητη κρίση και κατέχουν τη μοναδική αλήθεια,

Το μήνυμα της Προέδρου του Αρείου Πάγου

Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου αναφέρει μάλιστα συγκεκριμένα: «Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται το φαινόμενο να αμφισβητούνται έντονα και επικριτικά, ενέργειες των δικαστικών οργάνων, πορίσματα δικαστικών ερευνών επί της ουσίας εκκρεμών υποθέσεων και μάλιστα με κριτήρια υποκειμενικά, προσωπικά και εξωδικαστικά, ενώ επιχειρείται η χειραγώγηση και ο επηρεασμός έξωθεν της δικαιοσύνης. Μεταξύ άλλων και μέσω της στοχοποίησης και διαπόμπευσης των δικαστικών λειτουργών, ενώ το πιο ανησυχητικό όλων είναι ότι επιχειρείται ο αυθαίρετος σφετερισμός της συνταγματικά κατοχυρωμένης, ως αδέσμευτης, δικαστικής κρίσης, από «πρόσωπα» και «ομάδες πολιτών», που εμφανίζονται να κατέχουν τη νομική επιστήμη καλύτερα και πληρέστερα από τους δικαστές, και οι οποίοι ως «υπερδικαστές», έχουν αλάθητη κρίση και κατέχουν τη μοναδική αλήθεια, παραγνωρίζοντας ότι κατά το σύνταγμα η συνείδηση του ίδιου του δικαστικού κριτή πρέπει να συνιστά τον μοναδικό παράγοντα σχηματισμού της δικανικής πεποίθησης.

Σε όλα αυτά οι δικαστές πρέπει να απαντούν θεσμικά, ήτοι κατά την άσκηση του δικαιοδοτικού τους έργου, πιστοί στο Σύνταγμα και τους νόμους, οφείλουν να δικάζουν ψύχραιμα, με βάση τη δικογραφία, που έχουν στα χέρια τους, αγνοώντας δηλώσεις, σχολιασμούς ή και επικρίσεις, που δημοσιοποιούνται, με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο και αφορούν σε υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιόν τους ή πρόκειται να εκδικαστούν, ακόμη και όταν γίνονται υπό την επίφαση επιστημονικής κρίσης ή ως έκφραση της κοινής γνώμης. Οφείλουν επίσης να εκτελούν τα καθήκοντά τους με ανεξάρτητο τρόπο, χωρίς επηρεασμούς, παρεμβάσεις, πιέσεις, παραινέσεις, απειλές, άμεσα ή έμμεσα, από οποιονδήποτε και αν προέρχονται, ο οποίος, επιδιώκοντας την αυτοπροβολή ή την εξυπηρέτηση ξένων προς τη Δικαιοσύνη συμφερόντων και σκοπιμοτήτων, προσβάλλει ανενδοίαστα, τους θεσμούς του δημοκρατικού πολιτεύματος, «εκφοβίζει» δικαστές και επιχειρεί να χειραγωγήσει την ανεξάρτητη και απροκατάληπτη δικαστική κρίση».

Καταλήγοντας στο μήνυμά της η κ. Παπαδοπούλου εκφράζει την εμπιστοσύνη της σε όλους τους συναδέλφους της και ευελπιστεί πως θα υπάρξει απόλυτη συνεργασία μεταξύ τους για την παροχή της έννομης προστασίας στους πολίτες, σημειώνοντας: «Ως Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, εκφράζω την απόλυτη εμπιστοσύνη μου σε όλους εσάς τους Έλληνες Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς, που επιτελείτε το έργο σας κάτω από αντίξοες συνθήκες, με την επιβαλλόμενη περίσκεψη, ψυχραιμία, νηφαλιότητα, αντικειμενικότητα και αμεροληψία, οπλισμένοι με σθένος και τόλμη αλλά και με την αναγκαία για την προστασία του κύρους της Δικαιοσύνης αυτοσυγκράτηση, με στόχο την ορθή, ταχεία και αποτελεσματική απονομή της Δικαιοσύνης, τη διασφάλιση της τήρησης της νομιμότητας και την ομαλή λειτουργία του Κράτους Δικαίου. Στόχος όλων μας είναι, με την πολύτιμη συνεργασία των δικαστικών υπαλλήλων της χώρας, οι οποίοι ασκούν υπό δυσχερείς συνθήκες πίεσης και άγχους τα καθήκοντά τους, τη συνεργασία των δικηγόρων ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης και με τη συνδρομή της Πολιτείας, να υλοποιήσουμε, το επιτακτικό αίτημα της ορθής και έγκαιρης παροχής έννομης προστασίας στον πολίτη, που αποτελεί περιεχόμενο και των αρχών του Κράτους Δικαίου».