Η κλιματική αλλαγή αύξησε τις θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι, οδηγώντας σε επιπλέον 16.500 θανάτους, σύμφωνα με ανάλυση.

Oι ειδικοί εξέτασαν 854 ευρωπαϊκές πόλεις - μεταξύ αυτών και η Αθήνα - και διαπίστωσαν ότι η κλιματική αλλαγή ήταν υπεύθυνη για το 68% των 24.400 θανάτων από ζέστη κατά τους θερινούς μήνες, που οι θερμοκρασίες αυξήθηκαν έως και 3,6°C.

Ερευνητές στο Imperial College London και στο London School of Hygiene & Tropical Medicine, οι οποίοι ηγήθηκαν της μελέτης, προειδοποιούν ο πραγματικός αριθμός των νεκρών λόγω ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερος καθώς οι πόλεις που μελετήθηκαν αντιπροσωπεύουν μόνο το 30% του πληθυσμού της Ευρώπης.

Η ανάλυση έρχεται σε συνέχεια μιας μελέτης που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος από την ίδια ομάδα, η οποία διαπίστωσε ότι η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει τριπλασιάσει τους θανάτους από τον καύσωνα του Ιουλίου στην Ευρώπη.

Ποιες χώρες επλήγησαν περισσότερο - Στο κόκκινο η Αθήνα

Οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο από μόνο ένα κύμα καύσωνα ήταν η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η Κύπρος, όπου από τις 21 έως τις 27 Ιουλίου εκτιμάται ότι σημειώθηκαν 950 θάνατοι λόγω ζέστης, καθώς επικράτησαν θερμοκρασίες έως και 6°C πάνω από τον μέσο όρο. Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 11 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους την ημέρα.

Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που είδαν τους περισσότερους θανάτους (κατά κεφαλήν) ήταν η Ρώμη, η Αθήνα και το Βουκουρέστι. Οι συγγραφείς της μελέτης αναφέρουν ότι και άλλοι παράγοντες παίζουν ρόλο, όπως η ετοιμότητα, το δημογραφικό και η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για 4.597 θανάτους λόγω ζέστης στην Ιταλία, 2.841 στην Ισπανία, 1.477 στη Γερμανία, 1.444 στη Γαλλία, 1.147 στο Ηνωμένο Βασίλειο, 1.064 στη Ρουμανία, 808 στην Ελλάδα, 552 στη Βουλγαρία και 268 στην Κροατία.

Τα κύματα καύσωνα είναι «σιωπηλοί δολοφόνοι»

Οι θάνατοι από ακραία ζέστη έγιναν πρωτοσέλιδα αυτό το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένων της Montse Aguilar, μιας 51χρονης υπαλλήλου καθαριότητας στη Βαρκελώνη και του Brahim Ait El Hajjam, ενός 47χρονου εργάτη σε οικοδομή στην Ιταλία.

Οι άνθρωποι συχνά πεθαίνουν από καρδιακά, αναπνευστικά ή νεφρικά προβλήματα, τα οποία επιδεινώνονται από τις υψηλές θερμοκρασίες.

«Τα κύματα καύσωνα είναι σιωπηλοί δολοφόνοι. Η συντριπτική πλειοψηφία των θανάτων από ζέστη συμβαίνουν σε σπίτια και νοσοκομεία, όπου άτομα με προβλήματα υγείας ωθούνται στα όριά τους, ωστόσο η ζέστη σπάνια αναφέρεται στα πιστοποιητικά θανάτου», εξηγεί ο Δρ Γαρύφαλλος Κωνσταντινούδης, λέκτορας στο Ινστιτούτο Grantham του Imperial College London - Climate Change and the Environment.

«H ζέστη έχει υποτιμηθεί ως κίνδυνος για τη δημόσια υγεία», προσθέτει.

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος με την ταχύτερη θέρμανση στον κόσμο και η ζέστη αποτελεί αυξανόμενη απειλή για τον γερασμένο πληθυσμό της.

Ακόμα και μερικοί βαθμοί παραπάνω μπορεί να προκαλέσουν αύξηση των θανάτων στις ευάλωτες ομάδες που εκτίθενται σε θερμοκρασίες πέρα ​​από τα όρια που έχουν συνηθίσει να αντιμετωπίζουν.

Λίγοι βαθμοί κάνουν τη διαφορά

Οι επιστήμονες του κλίματος εξέτασαν αρχικά πώς η κλιματική αλλαγή επηρέασε τις καθημερινές θερμοκρασίες σε κάθε πόλη. Διαπίστωσαν ότι η κλιματική αλλαγή, που προκαλείται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων και την αποψίλωση των δασών, αύξησε τις θερμοκρασίες έως και 3,6°C.

Στη συνέχεια, οι επιδημιολόγοι εξέτασαν προηγούμενες έρευνες που έδειχναν πώς ο αριθμός των θανάτων αλλάζει ανάλογα με τις θερμοκρασίες σε 854 ευρωπαϊκές πόλεις. Τις χρησιμοποίησαν για να εκτιμήσουν πόσοι άνθρωποι πέθαναν από τη ζέστη σε όλη την ήπειρο αυτό το καλοκαίρι.

Η μελέτη εκτιμά ότι περίπου 24.400 άνθρωποι πέθαναν ως αποτέλεσμα ακραίων θερμοκρασιών σε αυτές τις πόλεις. Αλλά χωρίς την υπερθέρμανση που προκαλείται από ανθρώπινες δραστηριότητες, 16.500 από αυτούς τους θανάτους θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, πράγμα που σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή είναι υπεύθυνη για το 68% των επιπλέον θανάτων.

