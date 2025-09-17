Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές στο κρέας αλλά και σε γάλα και φέτα εξαιτίας της πανδημίας ευλογιάς που έχει φέρει εκατοντάδες αναγκαστικούς θανάτους αιγοπροβάτων σε όλη τη χώρα.

Η αγορά αιγοπρόβειου κρέατος δέχεται ισχυρές πιέσεις, καθώς τα περιοριστικά μέτρα λόγω ευλογιάς και η αναγκαστική θανάτωση χιλιάδων ζώων οδηγούν σε σοβαρές ελλείψεις. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι τιμές των κρεάτων αυξήθηκαν κατά 6,2% τον Ιούλιο σε ετήσια βάση ενώ αναμένονται και νέες αυξήσεις εφόσον οι κατάσταση χειροτερεύει.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγωγών που μετέδωσε η ΕΡΤ, η τιμή του πρόβειου κρέατος, που τώρα κυμαίνεται στα 4 – 4,5 ευρώ το κιλό, αναμένεται να φτάσει τα 6 ευρώ. Η αύξηση αυτή θα περάσει άμεσα στον καταναλωτή: το μπούτι, που κοστίζει σήμερα 9,5 – 11 ευρώ, μπορεί να φτάσει τα 12,5 ευρώ το κιλό, ενώ τα παϊδάκια, από 10 – 12 ευρώ, εκτιμάται ότι θα ανέβουν στα 13,5 ευρώ.

Οι καταναλωτές ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με αύξηση στην τιμή της φέτας έως και 10% από τον Οκτώβριο, εξαιτίας της ευλογιάς που πλήττει τα αιγοπρόβατα.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, η τιμή του αγελαδινού γάλακτος το 2024 ήταν στα 1,73 ευρώ, με το 2025 να σκαρφαλώνει στο 1,84 ευρώ. Εφόσον, αποφασιστεί lockdown η τιμή θα εκτοξευτεί στα 2,08 ευρώ.

Αντίστοιχα, η τιμή της βαρελίσιας φέτας κυμαινόταν το 2024 στα 13,34 ευρώ με το 2025 να σκαρφαλώνει 13,86 ευρώ ενώ εάν αποφασιστεί lockdown η τιμή θα σκαρφαλώσει στα 16,63 ευρώ. Κτηνοτρόφοι αναφέρουν ότι εφόσον αποφασιστεί lockdown αναμένονται αυξήσεις από 3% έως και 20% ενώ ο μοσχαρίσιος κιμάς μπορεί να φτάσει και τα 20 ευρώ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι θανατώσεις ζώων λόγω ευλογιάς και πανώλης έχουν φτάσει τις 300.000 (έναντι 262.000 τον Αύγουστο). Στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εκτιμούν ότι ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί περίπου στο 3% του πραγματικού ζωικού κεφαλαίου της χώρας, και όχι μόνο σε όσα ζώα δηλώθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα τρία μέτρα

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας είπε ότι αν δεν έχουν αποτέλεσμα τα τρία μέτρα αντιμετώπισης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που έχει λάβει το ΥΠΑΑΤ, τότε η χώρα θα πάει σε καθολική απαγόρευση μετακίνησης και διακίνησης όλων των ζώων σε ολόκληρη την επικράτεια, κάτι που θα σημάνει «πάγωμα εμπορίου».

«Μετά τις 15 Απριλίου -όταν είχαμε καταφέρει να έχουμε σχεδόν μηδενισμό των κρουσμάτων- λόγω του ότι χαλάρωσαν τα μέτρα ενόψει των εορτών του Πάσχα και σε συνδυασμό με την κουρά των προβάτων η οποία ακολούθησε αλλά και τις αγοραπωλησίες των ζώων, παρουσιάστηκε αύξηση των κρουσμάτων«, ανέφερε Χρ. Κέλλας, μιλώντας στην ΕΡΤ και έκανε γνωστό ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε περί τις 92.000 θανατωμένα ζώα στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, από τα 262.000, τα 92.000 είναι στη Θεσσαλία».

Περιγράφοντας τα τρία μέτρα που αποφασίστηκαν, ο υφυπουργός σημείωσε:

Οι κτηνίατροι, όλοι οι υπάλληλοι θα βρεθούν στο πεδίο και από τους εποπτευόμενους οργανισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως των Περιφερειών.

Εντατικοί έλεγχοι στις εκτροφές.

Δημιουργία σταθμών απολύμανσης καθ’ υπόδειξιν των περιφερειαρχών, στα σημεία δηλαδή από τα οποία διέρχονται προς πλούσιες σε κτηνοτροφία περιοχές, τα αυτοκίνητα των ζωοτροφών ή των γαλακτοκομιών, θα γίνεται απολύμανση και σε δεύτερο χρόνο θα εξετάσουμε τη δυνατότητα να δίδεται χαρτί ότι έχει απολυμανθεί, ώστε μόνο τότε να μπορεί να παραλαμβάνει γάλα ένα αυτοκίνητο.

Και βεβαίως η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από πλευράς κτηνοτρόφων και από πλευράς βεβαίως και από τους υπόλοιπους φορείς.

«Μόνο με τη στενή συνεργασία όλων μπορούμε να εκριζώσουμε την ευλογιά και πρέπει να το κάνουμε», τόνισε ο Χρήστος Κέλλας, ο οποίος όμως προειδοποίησε ότι «αν δεν πετύχουν αυτά τα μέτρα, το επόμενο μέτρο θα είναι η εφαρμογή lockdown, καθολική απαγόρευση μετακίνησης και διακίνησης όλων των ζώων σε όλη τη χώρα».

Αυτό σημαίνει σύμφωνα με τον υφυπουργό «πάγωμα εμπορίου. Δεν θα παραδίδουν γάλα, δεν θα παραδίδουν κρέας. Δεν θα υπάρχουν σφαγές σε όλη τη χώρα. Μπορεί να το εφαρμόσουμε για μία βδομάδα, δέκα μέρες στην αρχή να δούμε το αποτέλεσμα και να δούμε πως θα πάει παρακάτω. Γιατί ξέρετε, είναι ένα δύσκολο μέτρο. Δεν είναι κάτι εύκολο και γι’ αυτό και κοιτάμε και το αφήνουμε τελευταίο. Θα είναι ένα μέτρο που θα έχει αντίκτυπο στην αγορά, γι’ αυτό και είναι ένα μέτρο το οποίο αποφεύγουμε όπως ο διάολος το λιβάνι. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε με την τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας και με τη συνεργασία σε στενή συνεργασία καταρχήν κτηνοτρόφων, περιφερειών, δήμων και βεβαίως και του Υπουργείου.»

Επίσης, ο υφυπουργός τόνισε ότι «απόκρυψη κρούσματος ή καθυστερημένη καθυστερημένη ειδοποίηση θα επισύρει και ποινικές ευθύνες και διοικητικές ευθύνες» καθώς και ότι «τα εμβόλια τα οποία υπάρχουν είναι και ανεπαρκή και αναποτελεσματικά» ενώ διέψευσε ότι έχει γίνει εμβολιασμός σε ευρωπαϊκό κράτος.