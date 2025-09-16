Για ποιους λόγους οι Αίγινα «αιχμαλωτίζει» τις καρδιές των επισκεπτών; Και όμως αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για το Σεπτέμβρη.

Η αλήθεια είναι πως η Αίγινα, αποτελεί ένα από τα νησιά της χώρας, που έχουν την ικανότητα να μαγεύουν κάθε επισκέπτη λόγω της παραδοσιακής- γραφικής ομορφιάς της, αλλά και της παράδοσή της.

Είναι ένα από τα πιο κοντινά νησιά στην Αθήνα, αφού απέχει μόλις μια ώρα με το καράβι από το λιμάνι του Πειραιά και ενδείκνυται για σύντομες αποδράσεις τους καλοκαιρινούς μήνες- και όχι μόνο. Μάλιστα, αν αναρωτιέστε που θα πρέπει να βρεθείτε τα τελευταία Σαββατοκύριακα του Σεπτεμβρίου, τότε το εν λόγω νησί είναι η κατάλληλη επιλογή γι εσάς.

Τι είναι αυτό όμως που κάνει την Αίγινα τόσο ξεχωριστή στις αρχές του Φθινοπώρου; Ίσως είναι κάτι περισσότερο από την φυσική ομορφιά που την πλαισιώνει.

Αίγινα και τον Σεπτέμβριο- 4 λόγοι για να κλείσετε ακτοπλοϊκά

Το νησί της Αίγινας λοιπόν, φημίζεται για την γραφική ομορφιά, τους παραδοσιακούς οικισμούς, τις όμορφες παραλίες και φυσικά το ομώνυμο φιστίκι που ανήκει στην κατηγορία Π.Ο.Π.

Παρ’ όλα αυτά, όσα ακολουθούν θα σας πείσουν για να ένα σύντομο τριήμερο στην Αίγινα:

1. Οικονομικός προορισμός:

Αρχικά λοιπόν, το νησί, αποτελεί έναν από τους πιο οικονομικούς προορισμούς, ιδιαίτερα το Σεπτέμβριο αφού ο τουρισμός, έχει αρχίσει να μειώνεται αισθητά με αποτέλεσμα οι τιμές να μειώνονται εξίσου στα καταλύματα. Παράλληλα, το εισιτήριο για τη μετάβαση στο νησί δεν έχει υψηλό κόστος.

2. Το νησάκι Μονή:

Σε δεύτερο χρόνο, η Αίγινα, διαθέτει μια ανεπιτήδευτη ομορφιά όλο το χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, απέναντι από την περιοχή Πέρδικα, βρίσκεται το νησάκι της Μονής, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί και ένας επίγειος παράδεισος. Έχει εντυπωσιακά καταγάλανα νερά και ένα πυκνό πευκόδασος που αποτελεί στέγη για ελάφια και παγώνια.

3. Το γραφικό λιμάνι:

Τα νεοκλασικά κτήρια, τα παραδοσιακά μαγαζάκια και η αύρα του νησιού, δημιουργούν τις απόλυτες συνθήκες για ρομαντικές βόλτες στο λιμάνι. Η ομορφιά που διαθέτει γίνεται αντιληπτή ήδη από το καράβι, ενώ το ηλιοβασίλεμα κυριεύει τα νερά με έναν μοναδικό τρόπο. Το λιμάνι της Αίγινας μάλιστα, είναι και ένας «τόπος συγκέντρωσης», όπου ντόπιοι πωλούν τοπικά προϊόντα.

4. Φεστιβάλ Φιστικιού:

Το πιο ισχυρό κίνητρο ωστόσο για να επισκεφθείτε το νησί τον Σεπτέμβριο, αποτελεί και το φεστιβάλ Φιστικιού, μια από τις κορυφαίες εκδηλώσεις του νησιού που συγκεντρώνει πλήθος κόσμου κάθε χρόνο. Φέτος μάλιστα, επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 18 μέχρι τις 21 του μηνός. Στο Φεστιβάλ, πραγματοποιείται και η έκθεση τοπικών προϊόντων και του φιστικιού, ενώ λαμβάνουν χώρα και εκδηλώσεις, συναυλίες και θεατρικά δρώμενα. Οι ποτιστικές δράσεις που πραγματοποιούνται ενδείκνυται τόσο για τους ενήλικες, όσο και για τους μικρούς φίλους.

