Σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί σε κελιά των Φυλακών Κορυδαλλού με εντολή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
-
Ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι
-
Δύο κινητά τηλέφωνα
-
Δύο φορτιστές κινητών
-
Δύο ζεύγη ακουστικά
Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο κρατουμένων για παραβίαση μέτρων διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης, ηθική αυτουργία και παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Οι δικογραφίες θα διαβιβαστούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.