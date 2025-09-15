Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά και δύο φορτιστές.

Σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί σε κελιά των Φυλακών Κορυδαλλού με εντολή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι

Δύο κινητά τηλέφωνα

Δύο φορτιστές κινητών

Δύο ζεύγη ακουστικά ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο κρατουμένων για παραβίαση μέτρων διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης, ηθική αυτουργία και παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Οι δικογραφίες θα διαβιβαστούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.