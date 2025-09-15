Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται στη διάρκεια της απολογίας του.

Στη φυλακή οδηγείται ο 42χρονος μαστροπός ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και βιασμό, καθώς μετά το τέλος της απολογίας του ανακριτή και εισαγγελέας τον έκριναν από κοινού προσωρινά κρατούμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της απολογίας του ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγέλλουσες ψεύδονται, καθώς και ότι ήθελαν να τον εκδικηθούν, λόγω οικονομικών διαφωνιών.

H δράση του 42χρονου μαστροπού - «Στα δίχτυα» του και 16χρονη

Ο 42χρονος κατηγορείται ότι το διάστημα 2016 -2022, βίαζε, έδινε ναρκωτικά και εξέδιδε τουλάχιστον 5 γυναίκες. Ανάμεσα σε αυτές και μια ανήλικη που τον γνώρισε το 2016, όταν εργαζόταν για μικρό διάστημα στο κατάστημα του στη Γλυφάδα. Η ανήλικη τον επισκέφτηκε σπίτι του, όπου ο 42χρονος με τη χρήση βίας την ανάγκασε να κάνει χρήση κοκαΐνης και τη βίασε. Ο κατηγορούμενος ανάγκασε την ανήλικη να εκδίδεται και να παίρνει μέρος σε ταινίες πορνό της εταιρείας του. Συχνά μετέφερε ο ίδιος τις κοπέλες στα ραντεβού σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα όπου γυρίζονταν οι ταινίες πορνό. Απέσπασε τη συναίνεσή της και την εξανάγκασε να συμμετάσχει σε ερωτικές ταινίες της εταιρείας του και να κάνει ερωτικά ραντεβού. Σε 6 μήνες πήρε μέρος σε 17 ταινίες που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και έκανε 10 ραντεβού με πελάτες, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας. Όταν η κοπέλα αυτή είδε στο διαδίκτυο ερωτικές ταινίες της, έπαθε κρίση πανικού και νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα σε δημόσιο ψυχιατρείο. Ο 42χρονος κράταγε το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων από τα ερωτικά ραντεβού. Το 2021 την ανάγκασε να κάνει 2 ερωτικά ραντεβού που έκλεισε ο ίδιος αντί 600 ευρώ. Μετά από ένα περιστατικό με τον δεύτερο πελάτη, σταμάτησε τα ραντεβού και χρησιμοποιήθηκε για να απαντά σε τηλεφωνήματα και μηνύματα πελατών.