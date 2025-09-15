Φθινοπωρινό θα είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα, καθώς σήμερα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, αναμένονται βροχές αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Και αυτή την εβδομάδα δεν φαίνεται να έχουμε βροχοπτώσεις. Σήμερα, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος του Open, Κλέαρχος Μαρουσάκης, θα έχουμε κάποια φαινόμενα περιορισμένα με βροχές.

Από αύριο και στη συνέχεια οι βροχές ελαχιστοποιούνται, περιορίζεται πολύ η αστάθεια και αυτό που μας μένει θα είναι τα μελτέμια μέσα στο Αιγαίο που θα φθάνουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Είναι ένα πεδίο υψηλών πιέσεων θα εξαπλωθεί στη χώρα μας και θα εμποδίσουν τα συστήματα κακοκαιριών να έρθουν στη χώρα μας.

Σήμερα, αναμένουμε άστατες καιρικές συνθήκες προς την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα. Αργότερα καθώς θα πηγαίνουμε προς τις απογευματινές ώρες θα δούμε μπόρες και καταιγίδες να αναπτύσσονται κυρίως προς την κεντρική και βόρεια ανατολική χώρα.

Όσον αφορά τους ανέμους, οι βοριάδες θα φθάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες η δροσούλα θα είναι αρκετά αισθητή.

Στην Αττική, η ημέρα ξεκινάει με ηλιοφάνεια ενώ κοντά στο απόγευμα δεν αποκλείεται να πέσουν κάποιες μπόρες κυρίως στην Πάρνηθα, τον Κιθαιρώνα και την Παντέλη. Βοριάδες οι άνεμοι με τοπικά ισχυρές εντάσεις και ο υδράργυρος κοντά στους 30 με 32 βαθμούς αργά το μεσημέρι.

Στη Θεσσαλονίκη, οι συννεφιές θα εναλάσσονται με την ηλιοφάνεια και θα βγουν κάποιες μπόρες στα βουνά αργά το απόγευμα σαν πιθανότητα. Μπαίνει σιγά σιγά ένα βοριαδάκι και ο υδράργυρος κοντά στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Για τις επόμενες ημέρες το κυριότερο χαρακτηριστικό θα είναι τα μελτέμια μέσα στο Αιγαίο - θα φθάσουν ακόμα και τα 7 μποφόρ- πιθανόν κοντά στην Πέμπτη να δούμε και 8 μποφόρ.

Είναι ένας καλοκαιρινός καιρός, το καλοκαίρι δηλαδή συνεχίζεται στη χώρα μας, με τα μελτέμια να δίνουν το ρυθμό σε ότι αφορά αυτές τις συνθήκες. Το βράδυ η δροσιά θα είναι έντονη καθώς θα βλέπουμε τον υδράργυρο κοντά στους 20 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Αργά το μεσημέρι οι θερμοκρασίες θα είναι κοντά στους 30 με 34 βαθμούς Κελσίου με τις πιο υψηλές να σημειώνονται στην Κρήτη.

Καλοκαιρινός ο καιρός επομένως μέχρι και την Κυριακή με σχετικά καλές θερμοκρασίες, ίσως λίγο πιο πάνω απο τα κανονικά επίπεδα για τη δυτική και βόρεια Ελλάδα και τα μελτέμια να κυριαρχούν, με έντονη ξηρασία και δυστυχώς να συνεχίζεται αυτή η απουσία βροχών, τουλάχιστον μέχρι και τις 20-24 του μήνα. Οπως φαίνεται ο Σεπτέμβρης θα είναι ξηρός καθώς θα κλείσει χωρίς βροχές.