Σάκης Αρναούτογλου: Αρκετές βροχές για 48 ώρες - Οι περιοχές με καταιγίδες

Ο καιρός των επόμενων ημερών από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Σαββατοκύριακο μπροστά μας και σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, βροχές αναμένονται λίγο πριν το μεσημέρι του Σαββάτου στα ορεινά της Θράκης, στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία και ΒΒΑ Στερεά.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία αναμένεται το μεσημέρι στους 31 στα κεντρικά, στους 26 με 29 στα βόρεια και στους 30 στα νότια. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32 και στα ανατολικά νησιωτικά από 28 έως 31 βαθμούς.

Την Κυριακή θα έχουμε αστάθεια από το βράδυ στη Δυτική Μακεδονία με μπόρες ίσως και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Μέσα στην ημέρα η αστάθεια θα φτάσει νοτιότερα όπως και στην Αττική και μέχρι και τα ξημερώματα οι βροχές θα επιμείνουν σε Εύβοια, Μαγνησία και Αττική.

Την Τρίτη βροχές θα έχουμε και στην Κρήτη, ενω την Τετάρτη ο καιρός θα βελτιωθεί.

Όπου θα έχουμε φαινόμενα θα έχουμε υποχώρηση της θερμοκρασίας, ενώ η τάση του καιρού μέχρι και 23/9 είναι να παραμείνει η δροσιά και στα πιο ορεινά ψύχρα.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=fROFaRgpz0E}