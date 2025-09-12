Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Σάκης Αρναούτογλου: Αρκετές βροχές για 48 ώρες - Οι περιοχές με καταιγίδες

Σάκης Αρναούτογλου: Αρκετές βροχές για 48 ώρες - Οι περιοχές με καταιγίδες
Ο καιρός των επόμενων ημερών από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Σαββατοκύριακο μπροστά μας και σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, βροχές αναμένονται λίγο πριν το μεσημέρι του Σαββάτου στα ορεινά της Θράκης, στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία και ΒΒΑ Στερεά.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία αναμένεται το μεσημέρι στους 31 στα κεντρικά, στους 26 με 29 στα βόρεια και στους 30 στα νότια. Στα δυτικά ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32 και στα ανατολικά νησιωτικά από 28 έως 31 βαθμούς.

Την Κυριακή θα έχουμε αστάθεια από το βράδυ στη Δυτική Μακεδονία με μπόρες ίσως και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Μέσα στην ημέρα η αστάθεια θα φτάσει νοτιότερα όπως και στην Αττική και μέχρι και τα ξημερώματα οι βροχές θα επιμείνουν σε Εύβοια, Μαγνησία και Αττική.

Την Τρίτη βροχές θα έχουμε και στην Κρήτη, ενω την Τετάρτη ο καιρός θα βελτιωθεί.

Όπου θα έχουμε φαινόμενα θα έχουμε υποχώρηση της θερμοκρασίας, ενώ η τάση του καιρού μέχρι και 23/9 είναι να παραμείνει η δροσιά και στα πιο ορεινά ψύχρα.

Αναλυτικά ο καιρός από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=fROFaRgpz0E}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Ανησυχία για την αύξηση ενός σπάνιου καρκίνου στους νέους – Τι λένε οι ειδικοί

Ανησυχία για την αύξηση ενός σπάνιου καρκίνου στους νέους – Τι λένε οι ειδικοί

Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για προκλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για προκλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

«Κλείδωσε» η νέα κακοκαιρία, αλλαγή που φέρνει Φθινόπωρο με σφοδρές καταιγίδες

«Κλείδωσε» η νέα κακοκαιρία, αλλαγή που φέρνει Φθινόπωρο με σφοδρές καταιγίδες

Ελλάδα
Καιρός: Κάτι αλλάζει από Δευτέρα - Βροχές ακόμη και στην Αθήνα

Καιρός: Κάτι αλλάζει από Δευτέρα - Βροχές ακόμη και στην Αθήνα

Ελλάδα
Κλέαρχος Μαρουσάκης: Διήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Διήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες

Ελλάδα
Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Ελλάδα

NETWORK

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ienergeia.gr
Πόσες μέρες είναι η άδεια ασθενείας – Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος

Πόσες μέρες είναι η άδεια ασθενείας – Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος

healthstat.gr
Διαιτολόγος: Τα 5 θρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε μετά τα 60

Διαιτολόγος: Τα 5 θρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε μετά τα 60

healthstat.gr
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

healthstat.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ienergeia.gr
Ανησυχία για την αύξηση ενός σπάνιου καρκίνου στους νέους – Τι λένε οι ειδικοί

Ανησυχία για την αύξηση ενός σπάνιου καρκίνου στους νέους – Τι λένε οι ειδικοί

healthstat.gr