Πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου και της ΕΜΥ.

Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, ενώ προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται επιδείνωση του καιρού με έντονα φαινόμενα, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας. Για τον καιρό των Θεοφανίων αλλά και μέχρι τα μέσα του μήνα μίλησε ο μετεωρολόγος και ευρωβουλευτής Σάκης Αρναούτογλου.

Με βροχές στα ΒΔ της χώρας θα κυλήσει ο καιρός της Δευτέρας, με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι θα έχουμε και αυξημένη υγρασία.

Ειδικότερα, ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε Ήπειρο και βόρειο Ιόνιο, ενώ κατά τόπους στα βόρεια ανατολικά νησιωτικά θα έχουμε και εκεί βροχές. Το βράδυ στα ΒΔ ο καιρός θα ενταθεί και στην Αττική ίσως έχουμε λίγες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι και θα είναι ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία στα κεντρικά θα φτάσει τους 16 βαθμούς, στα νότια τους 18 και στα βόρεια από 9 έως και 13 βαθμούς. Στα δυτικά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς και στα ανατολικά από 16 έως και 18.

Τα Θεοφάνια, στα δυτικά της χώρας θα έχουμε έντονες βροχές μέχρι και τη δυτική Στερεά, ενώ και στη Θράκη θα έχουμε φαινόμενα. Στην Αττική ίσως βρέξει τοπικά και για λίγο.

Την Τετάρτη οι βροχές θα διατηρηθούν στη δυτική Ελλάδα, ενώ χιόνια θα έχουμε στα ορεινά της ΒΔ Ελλάδας.

Την Πέμπτη θα έχουμε νέες χιονοπτώσεις στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία, στα ορεινά της Δυτικής Θεσσαλίας, στην Πελοπόννησο και στη ΒΔ Στερεά. Βροχές θα έχουμε και στις Κυκλάδες και στο ανατολικό Αιγαίο.

Την Παρασκευή θα έχουμε εκ νέου βροχές στα δυτικά της χώρας.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η τάση του καιρού μέχρι και τις 14/1 θα είναι να έχουμε δυνατές βροχές στις 11/1 και νέες χιονοπτώσεις στις 12/1.

Έντονα φαινόμενα

Ήπιος αλλά άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενισχυμένους νοτιάδες και κατά διαστήματα βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας.

Η θερμοκρασία ακολουθεί ανοδική πορεία, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται από 18 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ιδιαίτερα στις νότιες και νησιωτικές περιοχές.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα επικρατούν ισχυροί νότιοι – νοτιοδυτικοί άνεμοι, που στα πελάγη θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ από τα μέσα της εβδομάδας δεν αποκλείεται τοπικά να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Οι βροχοπτώσεις θα είναι κατά περιόδους πιο εκτεταμένες, με σποραδικές καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο, τα δυτικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας. Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να σημειωθεί πρόσκαιρη επιδείνωση των φαινομένων.

Ο καιρός τα Θεοφάνια

Την Τρίτη των Θεοφανίων ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές. Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, περιορίζοντας τοπικά την ορατότητα, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Προς το τέλος της εβδομάδας, αναμένεται σταδιακή μεταβολή του καιρού, με ισχυρότερα φαινόμενα σε ορισμένες περιοχές, χιονοπτώσεις στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, σηματοδοτώντας μια πιο χειμωνιάτικη εξέλιξη.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ

Ενισχυμένοι έως θυελλώδεις νότιοι – νοτιοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν στο βόρειο Αιγαίο και το Ιόνιο, με εντάσεις έως 8 μποφόρ.

Στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη χώρα θα παρατηρούνται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι – νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στα πελάγη έως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο και το Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια, φτάνοντας τους 17 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί από 18 έως 19 βαθμούς και τοπικά σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα έως τους 20 βαθμούς Κελσίου.