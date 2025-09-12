Φωτιά τώρα στα Οινόφυτα

Στο σημείο της φωτιάς ρίψεις πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο.

Φωτιά τώρα ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ για την κατάσβεση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το μέτωπο της φωτιάς εντοπίζεται δίπλα στις βιομηχανίες.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες μέχρι την πλήρη κατάσβεση.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1966513668171940254}

Πηγή Κεντρικής Φωτογραφίας: Μιχάλης Γιαλούρης