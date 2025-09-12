Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα διόδια Αφιδνών από τη Δευτέρα

Οι εργασίες θα υλοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 20:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 15:00.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών, όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία Νέα Οδός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 07:00 έως και την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 στις 20:00, για την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Αφιδνών (32,355ο χλμ.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία,θα παραμείνουν αποκλεισμένες 5 (πέντε) λωρίδες εξυπηρέτησης. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις διαθέσιμες λωρίδες.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα υλοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 20:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 15:00.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση, καταλήγει η ανακοίνωση.