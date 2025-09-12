Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα διόδια Αφιδνών από τη Δευτέρα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα διόδια Αφιδνών από τη Δευτέρα Φωτογραφία: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
Οι εργασίες θα υλοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 20:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 15:00.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών, όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία Νέα Οδός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 07:00 έως και την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 στις 20:00, για την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Αφιδνών (32,355ο χλμ.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία,θα παραμείνουν αποκλεισμένες 5 (πέντε) λωρίδες εξυπηρέτησης. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις διαθέσιμες λωρίδες.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα υλοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 20:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 15:00.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση, καταλήγει η ανακοίνωση.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Χρόνιες παθήσεις: Μείωση των θανάτων παγκοσμίως – Οι χώρες με τη μικρότερη θνησιμότητα

Χρόνιες παθήσεις: Μείωση των θανάτων παγκοσμίως – Οι χώρες με τη μικρότερη θνησιμότητα

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Πώς αλλάζει ο μεταβολισμός σας όσο μεγαλώνετε - Σε ποια ηλικία σημειώνεται πτώση

Πώς αλλάζει ο μεταβολισμός σας όσο μεγαλώνετε - Σε ποια ηλικία σημειώνεται πτώση

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Ράλι Ακρόπολις: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας

Ράλι Ακρόπολις: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας

Ελλάδα
Ράλι Ακρόπολις: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή

Ράλι Ακρόπολις: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή

Ελλάδα
ΔΕΘ 2025: Ποιοι δρόμοι κλείνουν από την Πέμπτη (4/9) - Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΔΕΘ 2025: Ποιοι δρόμοι κλείνουν από την Πέμπτη (4/9) - Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ελλάδα
Λεωφόρος Ποσειδώνος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ύψος του Αγίου Κοσμά αύριο (27/8)

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ύψος του Αγίου Κοσμά αύριο (27/8)

Ελλάδα

NETWORK

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των πελατών για την αποφυγή εξαπάτησης

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των πελατών για την αποφυγή εξαπάτησης

ienergeia.gr
Γ. Στασινός: Νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών από το ΤΕΕ και τους Έλληνες μηχανικούς για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές

Γ. Στασινός: Νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών από το ΤΕΕ και τους Έλληνες μηχανικούς για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές

ienergeia.gr
Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σε ΖΕΝΙΘ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σε ΖΕΝΙΘ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

ienergeia.gr
Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση: Θέσεις του Green Tank στη Δέσμη Ενεργειακών Μέτρων για τους Πολίτες

Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση: Θέσεις του Green Tank στη Δέσμη Ενεργειακών Μέτρων για τους Πολίτες

ienergeia.gr
Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Ανεδείχθη πρώτο πιλοτικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Γυναικολογικού Καρκίνου

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Ανεδείχθη πρώτο πιλοτικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Γυναικολογικού Καρκίνου

healthstat.gr
Νέα έξαρση του Ebola στην Αφρική – Διπλασιάστηκαν τα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα

Νέα έξαρση του Ebola στην Αφρική – Διπλασιάστηκαν τα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα

healthstat.gr
Συνταγή για πλούσιο ρόφημα σοκολάτας – Μόνο 54 θερμίδες η κούπα

Συνταγή για πλούσιο ρόφημα σοκολάτας – Μόνο 54 θερμίδες η κούπα

healthstat.gr
Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

healthstat.gr