Τραγωδία στην Ολυμπία Οδό: Επί 1 χλμ. πήγαινε ανάποδα η 70χρονη πριν το φονικό τροχαίο

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στη δημοσιότητα για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες στην εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος το Λαμπίριου Αχαΐας, μετά από σύγκρουση, δυο αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με το tempo24, το όχημα που οδηγούσε μια 70χρονη γυναίκα πήγαινε αντίθετα στο ρεύμα της Εθνικής Οδού για σχεδόν ένα χιλιόμετρο πριν τη μοιραία σύγκρουση. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ΙΧ που οδηγούσε η 70χρονη από το Αίγιο, τυλίχθηκε στις φλόγες, με τη γυναίκα οδηγό να εγκλωβίζεται και να απανθρακώνεται.

Στο άλλο όχημα επέβαιναν δύο άνδρες από τα Μέγαρα, οι οποίοι αφού τραυματίστηκαν σοβαρά, απεγκλωβίστηκαν αργότερα από την Πυροσβεστική. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο, αλλά αργά χθες το βράδυ ο ένας εκ των δύο υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 70χρονη εισήλθε στην Ολύμπια Οδό από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα. Όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς το Αίγιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν τη σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως πήγαινε ανάποδα.

Έτσι, λίγο αργότερα, συγκρούστηκε με ένα Ford Raptor και το όχημά της, αφού έκανε κάμποσες τούμπες, κατέληξε στο κράσπεδο, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.