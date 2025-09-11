Αχαΐα: Δύο οι νεκροί στο τρομακτικό τροχαίο στην εθνική οδό Αθηνών - Πατρών

Δυστυχώς πέθανε και ο τραυματίας από το τροχαίο στην εθνική οδό Αθηνών - Πατρών.

Ασσύληπτη τραγωδία στην εθνική οδό Αθηνών - Πατρών, με ένα ακόμη άτομο να είναι νεκρό από το τροχαίο που έγινε πριν το τούνελ της Παναγοπούλας.

Σύμφωνα με το tempo24, την τελευταία του πνοή άφησε και ένας άνδρας ο οποίος επέβαινε στο αγροτικό όχημα που συγκρούστηκε με ΙΧ. Στο αυτοκίνητο φέρεται να επέβαινε μια γυναίκα 70 ετών από το Αίγιο, ενώ το αγροτικό όχημα εμφανίζεται δηλωμένο στα Μέγαρα, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό ποιοι επέβαιναν. Ένας ακόμη άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Ως προς τις συνθήκες του τροχαίου, η οδηγός του ΙΧ που απανθρακώθηκε φέρεται να μπήκε ανάποδα στο ρεύμα προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί η φονική σύγκρουση.

{https://www.youtube.com/watch?v=LpzqLkdNpNU}