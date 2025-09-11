Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

ΣτΕ: Ελλιπή τα μέτρα προστασίας της ορνιθοπανίδας - «Ναι» στις ΑΠΕ με περιβαλλοντικές προϋποθέσεις

eurokinissi eurokinissi
Ελλιπής η προστασία των άγριων πτηνών και των αποδημητικών πουλιών στην Ελλάδα. Επιτρεπτή η εγκατάσταση ΑΠΕ εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας, υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Παραλείψεις της νομοθεσίας στη χώρα μας για την προστασία της άγριων πτηνών και των αποδημητικών πουλιών διαπιστώνει το Συμβούλιο της Επικρατείας, επικυρώνοντας παράλληλα την εγκατάσταση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), υπό αυστηρές προϋποθέσεις, εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).

Ελλιπή τα μέτρα προστασίας της ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα

Με απόφαση του το Συμβούλιο της Επικρατείας χαρακτηρίζει πλημμελή την εφαρμογή της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας στην Ελλάδα για την προστασία της ορνιθοπανίδας και καταλογίζει παραλείψεις στους αρμόδιους υπουργούς να θεσπίσουν τα αναγκαία μέτρα.

Μετά από προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ως μη σύννομες τις παραλείψεις των αρμόδιων υπουργών και για το λόγο αυτό αποφάσισε να τους επιστραφεί η υπόθεση ώστε να συμπεριλάβουν μέτρα προστασίας για όλα τα είδη άγριων πτηνών, συμπεριλαμβανομένων και των αποδημητικών πουλιών τα οποία απαιτεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ναι στην εγκατάσταση ΑΠΕ στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας υπό αυστηρές προϋποθέσεις

Με την 1533/2025 απόφαση της επταμελούς σύνθεσης του Ε΄ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, επικυρώνεται επίσης η πάγια νομολογία του ΣτΕ για την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα υφιστάμενα μέτρα (π.χ. χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων παύσης των ανεμογεννητριών και ενεργοποίησης μέσων αποτροπής συγκρούσεων των πτηνών, απαίτηση εξειδικευμένων ορνιθολογικών στοιχείων στις μελέτες ειδικής οικολογικής αξιολόγησης κ.α.), είναι εύλογα για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας, και σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου της Ένωσης.

Η απόφαση του ΣτΕ

Στην απόφασή τους οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν μεταξύ άλλων:

«Η οδηγία 2009/147/ΕΚ «περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» έχει μεταφερθεί πλημμελώς στην ελληνική έννομη τάξη.

Η οδηγία αυτή επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να καθορίζουν, για κάθε Ζώνη Ειδικής Προστασίας άγριων πτηνών (Ζ.Ε.Π.), θεωρούμενη μεμονωμένα, στόχους και μέτρα διατήρησης που να αφορούν όλα τα προστατευόμενα είδη άγριας ορνιθοπανίδας καθώς και τον οικότοπό τους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κοινής υπουργικής απόφασης Η.Π.8353/276/Ε103/17.2.2012, ελήφθησαν μέτρα διατήρησης μόνο για τα είδη χαρακτηρισμού μιας Ζ.Ε.Π. (δηλαδή μόνο για τα είδη της ορνιθοπανίδας για τα οποία έλαβε χώρα ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως Ζ.Ε.Π.), χωρίς να προστατεύεται, και μάλιστα για κάθε Ζ.Ε.Π. ξεχωριστά, το σύνολο των ειδών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας και τα αποδημητικά πουλιά με τακτική παρουσία εντός εκάστης Ζ.Ε.Π., όπως απαιτεί η οδηγία.

Βάσει της διαπίστωσης αυτής και χάριν της διαφύλαξης της δεσμευτικότητας και της αποτελεσματικής εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, η ισχύς της ως άνω Κ.Υ.Α. διατηρείται, όμως ακυρώνεται η παράλειψη των συναρμόδιων Υπουργών να θεσπίσουν μέτρα διατήρησης που να αφορούν, όχι μόνο τα είδη χαρακτηρισμού, αλλά όλα τα προστατευόμενα είδη της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συνάρτηση, με τους στόχους προστασίας που έχουν τεθεί για κάθε ΖΕΠ ξεχωριστά. Η υπόθεση αναπέμπεται, κατά το μέρος αυτό, στους ως άνω συναρμόδιους Υπουργούς, ώστε να ασκήσουν την κανονιστική τους εξουσία, καθορίζοντας και τις σχετικές προτεραιότητες ως προς την προστασία των άγριων πτηνών.

Κατά τα λοιπά, α) κρίθηκε ότι οι ρυθμίσεις της ως άνω Κ.Υ.Α. βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και μελέτες, β) επιβεβαιώθηκε η πάγια νομολογία ότι επιτρέπεται, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, η εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εντός Ζ.Ε.Π., και γ) τα μέτρα για την προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας (π.χ. χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων παύσης των ανεμογεννητριών και ενεργοποίησης μέσων αποτροπής συγκρούσεων των πτηνών, απαίτηση εξειδικευμένων ορνιθολογικών στοιχείων στις μελέτες ειδικής οικολογικής αξιολόγησης κ.α.), κρίθηκαν εύλογα και όχι προδήλως απρόσφορα για τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας, και σύμφωνα με τις διατάξεις του δικαίου της Ένωσης. Κατόπιν τούτων απορρίφθηκαν οι αιτιάσεις των αιτούντων».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

«Βολές» Ράμμου στο ΣτΕ για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και την τήρηση της συνταγματικής νομιμότητας

«Βολές» Ράμμου στο ΣτΕ για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και την τήρηση της συνταγματικής νομιμότητας

Παιδεία
Πέθανε η φωτορεπόρτερ του ΑΠΕ Μαρία Μαρόγιαννη

Πέθανε η φωτορεπόρτερ του ΑΠΕ Μαρία Μαρόγιαννη

Ελλάδα
Ο δήμος Αθηναίων παραχωρεί το κτίριο του παλαιού Εθνικού Τυπογραφείου στο ΣτΕ

Ο δήμος Αθηναίων παραχωρεί το κτίριο του παλαιού Εθνικού Τυπογραφείου στο ΣτΕ

Ελλάδα
Η METLEN εξασφαλίζει νέα EPC συμβόλαια ύψους £34,8 εκατ. στο Ηνωμένο Βασίλειο για έργα ΑΠΕ

Η METLEN εξασφαλίζει νέα EPC συμβόλαια ύψους £34,8 εκατ. στο Ηνωμένο Βασίλειο για έργα ΑΠΕ

Επιχειρήσεις

NETWORK

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

healthstat.gr
Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

healthstat.gr
Ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για παραχώρηση νέων περιοχών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για παραχώρηση νέων περιοχών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

ienergeia.gr
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

ienergeia.gr
Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

ienergeia.gr
Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

healthstat.gr
Κ. Χατζηδάκης για υδρογονάνθρακες - Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάμε με έργα

Κ. Χατζηδάκης για υδρογονάνθρακες - Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάμε με έργα

ienergeia.gr
ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

healthstat.gr