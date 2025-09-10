Games
Aστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του Ασπροπύργου - Έγιναν 15 συλλήψεις

Aστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του Ασπροπύργου - Έγιναν 15 συλλήψεις
Κατασχέθηκαν μια καραμπίνα, φυσίγγια, μαχαίρι και τρίφτης κάνναβης.

Ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του Ασπροπύργου πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής και σε αυτήν συμμετείχαν αστυνομικοί της παραπάνω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής, αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Κατά την διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 15 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας κ.α. και αφαιρέθηκαν 12 άδειες ικανότητας οδήγησης και 4 άδειες κυκλοφορίας.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-καραμπίνα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή από το 2022,

-8 φυσίγγια,

-μαχαίρι καθώς και

- τρίφτης κάνναβης.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 506 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

