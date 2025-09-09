Γεράσιμος Παπαδόπουλος για Εύβοια: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για μετασεισμό έως 4,5 ρίχτερ

Σε δύο με τρεις μέρες θα είμαστε σε θέση να ξέρουμε με μεγαλύτερη σιγουριά για τον κύριο σεισμό.

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν καλεσμένος ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος ο οποίος σχολίασε τα τελευταία δεδομένα από τον σεισμό των 5,3 ρίχτερ στην Εύβοια και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Νέας Στύρας και Μαραθώνα.

Όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, «δεν είναι υπέρ μας ότι έχουμε σεισμούς μεγέθους έως 2,7 - 2,8 ρίχτερ. Θα πρέπει να περιμένουμε σεισμό μεγέθους έως και 4,5 ρίχτερ, εφόσον τα 5,3 ρίχτερ αποτελούν τον κύριο γεγονός».

Για τα ρήγματα στην περιοχή τόνισε ότι είναι γνωστά και δεν δίνουν μεγάλους σεισμούς.

Μάλιστα ήταν κατηγορηματικός λέγοντας ότι «αυτά τα μεγέθη δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν γειτονικά ρήγματα».

Οι δηλώσεις του Γεράσιμου Παπαδόπουλου