Κάθε Σάββατο η 24ωρη λειτουργία Μετρό, Τραμ και Λεωφορείων: Τα δρομολόγια και οι συχνότητες διέλευσης

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου σε ισχύ η 24ωρη λειτουργία Μετρό, Τραμ και Λεωφορείων, οι συχνότητες διέλευσης και τα δρομολόγια.

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο εφεξής η Αθήνα αποκτά μόνιμη 24ωρη λειτουργία σε Μετρό, Τραμ και Λεωφορεία. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις σε 24ωρη λειτουργία τίθενται η γραμμή 2 και 3 του Μετρό, οι γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ ενώ παράλληλα προβλέπεται και 24ωρη λειτουργία επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών που καλύπτουν νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου

Η πρωτοβουλία προσφέρει ασφαλή και αξιόπιστη μετακίνηση όλες τις ώρες της ημέρας, στηρίζει τον τουρισμό, την ψυχαγωγία και την οικονομική δραστηριότητα, ενισχύοντας την εικόνα της Αθήνας ως ευρωπαϊκής μητρόπολης.

Λειτουργία Μετρό και Τραμ

Γραμμή 2 (Μετρό) – Συχνότητες 22:00 έως 10:00

22:00–00:20 → κάθε 10’50’’

00:20–02:00 → κάθε 15’

02:00–05:30 → κάθε 15’

05:30–07:00 → κάθε 12’30’’

07:00–10:00 → κάθε 10’50’’

Γραμμή 3 (Μετρό) – Πλακεντία – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά / Αεροδρόμιο

22:00–00:20 → 9’ / 36’

00:20–02:00 → 15’

02:00–05:30 → 15’’

05:30–07:00 → 10’ / 36’

07:00–10:00 → 9’ / 36’

Τραμ T6 και T7 – Συχνότητες 22:00 έως 10:00

22:00–00:30 → κάθε 15’

00:30–01:40 → κάθε 25’

01:40–05:30 → κάθε 25’’

05:30–10:00 → κάθε 12’

Λειτουργία λεωφορείων

Η 24ωρη λειτουργία λεωφορείων περιλαμβάνει 10 επιλεγμένες γραμμές πέρα από τις υπάρχουσες νυχτερινές και 24ωρες γραμμές:

Γραμμές 24ωρης λειτουργίας:

221: Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224: Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421: Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

608: Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703: Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)

842: Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

049: Πειραιάς – Ομόνοια

Α15: Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11: Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12: Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

040: Πειραιάς – Σύνταγμα

11: Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93: Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

Χ95: Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

Χ96: Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

Χ97: Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Μόνιμες γραμμές νυχτερινής λειτουργίας:

400: Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας

500: Πειραιάς – Κηφισιά

790: Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη

Χ14: Σύνταγμα – Κηφισιά