Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Κάθε Σάββατο η 24ωρη λειτουργία Μετρό, Τραμ και Λεωφορείων: Τα δρομολόγια και οι συχνότητες διέλευσης

Κάθε Σάββατο η 24ωρη λειτουργία Μετρό, Τραμ και Λεωφορείων: Τα δρομολόγια και οι συχνότητες διέλευσης
Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου σε ισχύ η 24ωρη λειτουργία Μετρό, Τραμ και Λεωφορείων, οι συχνότητες διέλευσης και τα δρομολόγια.

Από το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο εφεξής η Αθήνα αποκτά μόνιμη 24ωρη λειτουργία σε Μετρό, Τραμ και Λεωφορεία. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις σε 24ωρη λειτουργία τίθενται η γραμμή 2 και 3 του Μετρό, οι γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ ενώ παράλληλα προβλέπεται και 24ωρη λειτουργία επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών που καλύπτουν νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου

Η πρωτοβουλία προσφέρει ασφαλή και αξιόπιστη μετακίνηση όλες τις ώρες της ημέρας, στηρίζει τον τουρισμό, την ψυχαγωγία και την οικονομική δραστηριότητα, ενισχύοντας την εικόνα της Αθήνας ως ευρωπαϊκής μητρόπολης.

Λειτουργία Μετρό και Τραμ

Γραμμή 2 (Μετρό) – Συχνότητες 22:00 έως 10:00

22:00–00:20 → κάθε 10’50’’

00:20–02:00 → κάθε 15’

02:00–05:30 → κάθε 15’

05:30–07:00 → κάθε 12’30’’

07:00–10:00 → κάθε 10’50’’

Γραμμή 3 (Μετρό) – Πλακεντία – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά / Αεροδρόμιο

22:00–00:20 → 9’ / 36’

00:20–02:00 → 15’

02:00–05:30 → 15’’

05:30–07:00 → 10’ / 36’

07:00–10:00 → 9’ / 36’

Τραμ T6 και T7 – Συχνότητες 22:00 έως 10:00

22:00–00:30 → κάθε 15’

00:30–01:40 → κάθε 25’

01:40–05:30 → κάθε 25’’

05:30–10:00 → κάθε 12’

Λειτουργία λεωφορείων

Η 24ωρη λειτουργία λεωφορείων περιλαμβάνει 10 επιλεγμένες γραμμές πέρα από τις υπάρχουσες νυχτερινές και 24ωρες γραμμές:

Γραμμές 24ωρης λειτουργίας:

221: Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224: Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421: Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

608: Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703: Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)

842: Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

049: Πειραιάς – Ομόνοια

Α15: Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11: Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12: Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

040: Πειραιάς – Σύνταγμα

11: Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93: Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού – Αερολιμένας Αθηνών

Χ95: Σύνταγμα – Αερολιμένας Αθηνών

Χ96: Πειραιάς – Αερολιμένας Αθηνών

Χ97: Αερολιμένας Αθηνών – Στ. Ελληνικό

Μόνιμες γραμμές νυχτερινής λειτουργίας:

400: Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας

500: Πειραιάς – Κηφισιά

790: Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη

Χ14: Σύνταγμα – Κηφισιά

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

ΙΣΑ: Ζητά τα στοιχεία του γιατρού που συνελήφθη μετά από καταγγελία για «φακελάκι»

ΙΣΑ: Ζητά τα στοιχεία του γιατρού που συνελήφθη μετά από καταγγελία για «φακελάκι»

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα χεριών στις τουαλέτες καταστημάτων

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε στεγνωτήρα χεριών στις τουαλέτες καταστημάτων

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Μετρό Θεσσαλονίκης: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία

Μετρό Θεσσαλονίκης: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία

Ελλάδα
Μετρό Θεσσαλονίκης: Εκτός λειτουργίας ολόκληρο το μήκος της γραμμής

Μετρό Θεσσαλονίκης: Εκτός λειτουργίας ολόκληρο το μήκος της γραμμής

Ελλάδα
Μετρό: Όλοι οι νέοι σταθμοί που σχεδιάζονται, σε ποιες περιοχές

Μετρό: Όλοι οι νέοι σταθμοί που σχεδιάζονται, σε ποιες περιοχές

Ελλάδα
Έκλεισε ο σταθμός «Σύνταγμα» του Μετρό

Έκλεισε ο σταθμός «Σύνταγμα» του Μετρό

Ελλάδα

NETWORK

Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

ienergeia.gr
Η υπερθέρμανση του πλανήτη «πυροδοτεί» την κατανάλωση ζάχαρης – Τι έδειξε έρευνα στις ΗΠΑ

Η υπερθέρμανση του πλανήτη «πυροδοτεί» την κατανάλωση ζάχαρης – Τι έδειξε έρευνα στις ΗΠΑ

healthstat.gr
Novartis: Εξαγοράζει την Tourmaline Bio έναντι 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Novartis: Εξαγοράζει την Tourmaline Bio έναντι 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων

healthstat.gr
3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

ienergeia.gr
Πώς μπορώ να καταγγείλω έναν γιατρό που μου ζήτησε φακελάκι – Τι δήλωσε ο Άδ. Γεωργιάδης

Πώς μπορώ να καταγγείλω έναν γιατρό που μου ζήτησε φακελάκι – Τι δήλωσε ο Άδ. Γεωργιάδης

healthstat.gr
Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

healthstat.gr
ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ienergeia.gr
Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

ienergeia.gr