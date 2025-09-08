Χωρίς ταξί η Αττική την Τρίτη και την Τετάρτη - 48ωρή απεργία

Από τις 6 το πρωί της Τρίτης η απεργία των ταξί.

Χωρίς ταξί θα μείνει η Αττική αύριο, Τρίτη και την Τετάρτη, λόγω της 48ωρης απεργίας που έχει προκηρύξει το ΣΑΤΑ.

Η απεργία ξεκινά στις 6 το πρωί της Τρίτης και θα λήξει την ίδια ώρα της Πέμπτης. Για αύριο, Τρίτη, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής έχει απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση στα γραφεία του.

»Ο κλάδος των ταξί βρίσκεται απέναντι σε μια ακόμα βίαιη επίθεση από την κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που εξυπηρετεί. Με την απαράδεκτη και εξόφθαλμα φωτογραφική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 134328/20-8-2025, επιχειρείται η οριστική μετατόπιση του μεταφορικού έργου στα καρτέλ των πολυεθνικών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, με σκοπό την εξόντωση του αυτοαπασχολούμενου επαγγελματία οδηγού ταξί», αναφέρει σε ανακοίνωση το ΣΑΤΑ.

«Η κυβέρνηση, συνεπής στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της, νομοθετεί υπέρ των ισχυρών και εναντίον των ανθρώπων του μεροκάματου, απορρίπτοντας τον κοινωνικό διάλογο και το Σύνταγμα. Δεν θα ανεχτούμε την ταπείνωση και τον αφανισμό μας», συμπληρώνει.

Οι οδηγοί ταξί ζητούν: