Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Χαλκιδική: Απεγκλωβίστηκε 70χρονη από δύσβατη περιοχή

Χαλκιδική: Απεγκλωβίστηκε 70χρονη από δύσβατη περιοχή
Η γυναίκα είχε τραυματιστεί σε δύσβατη περιοχή στην νησίδα Καυκανάς, στη Χαλκιδική.

Με επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απεγκλωβίστηκε 70χρονη η οποία είχε τραυματιστεί σε δύσβατη περιοχή στην νησίδα Καυκανάς, στη Χαλκιδική.

Στο σημείο μετέβη ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος από ξηράς, ενώ απέπλευσε και το ιδιωτικό ταχύπλοο σκάφος «Άνεμος» Λ.Κ.με επιβαίνοντες κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σταυρού. Η τραυματίας απεγκλωβίστηκε από τη δύσβατη περιοχή και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Ολυμπιάδος, απ’ όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο ”, για παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Αποκάλυψη: Το έμφραγμα ίσως δεν οφείλεται στην υψηλή χοληστερίνη

Αποκάλυψη: Το έμφραγμα ίσως δεν οφείλεται στην υψηλή χοληστερίνη

Καρκίνος του πνεύμονα: Συνδυαστική θεραπεία πέτυχε - για πρώτη φορά - σημαντική αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης

Καρκίνος του πνεύμονα: Συνδυαστική θεραπεία πέτυχε - για πρώτη φορά - σημαντική αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης

Γιατί τα αχλάδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα – Πώς θα διαλέξετε τα καλύτερα

Γιατί τα αχλάδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα – Πώς θα διαλέξετε τα καλύτερα

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: Η ανακοίνωση για τη λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: Η ανακοίνωση για τη λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Σχετικά Άρθρα

20χρονος γόνος γνωστού επιχειρηματία παρέσυρε αστυνομικό

20χρονος γόνος γνωστού επιχειρηματία παρέσυρε αστυνομικό

Ελλάδα
Τέθηκε η υπό έλεγχο η φωτιά στη Χαλκιδική

Τέθηκε η υπό έλεγχο η φωτιά στη Χαλκιδική

Ελλάδα
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε ελαιοτριβείου στην Ορμύλια Χαλκιδικής

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε ελαιοτριβείου στην Ορμύλια Χαλκιδικής

Ελλάδα
Χαλκιδική: Φωτιά τώρα σε ελαιοτριβείο - Ήχησε το «112», κλείστε παράθυρα

Χαλκιδική: Φωτιά τώρα σε ελαιοτριβείο - Ήχησε το «112», κλείστε παράθυρα

Ελλάδα

NETWORK

Αποκάλυψη: Το έμφραγμα ίσως δεν οφείλεται στην υψηλή χοληστερίνη

Αποκάλυψη: Το έμφραγμα ίσως δεν οφείλεται στην υψηλή χοληστερίνη

healthstat.gr
Ρωσική επίθεση σε μονάδα παραγωγής ενέργειας στην περιφέρεια του Κιέβου

Ρωσική επίθεση σε μονάδα παραγωγής ενέργειας στην περιφέρεια του Κιέβου

ienergeia.gr
Γιατί τα αχλάδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα – Πώς θα διαλέξετε τα καλύτερα

Γιατί τα αχλάδια είναι κλιμακτηριακά φρούτα – Πώς θα διαλέξετε τα καλύτερα

healthstat.gr
Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ λαμβάνει για 2η χρονιά την Πιστοποίηση Βιωσιμότητας ECOVADIS

Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ λαμβάνει για 2η χρονιά την Πιστοποίηση Βιωσιμότητας ECOVADIS

ienergeia.gr
Καρκίνος του πνεύμονα: Συνδυαστική θεραπεία πέτυχε - για πρώτη φορά - σημαντική αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης

Καρκίνος του πνεύμονα: Συνδυαστική θεραπεία πέτυχε - για πρώτη φορά - σημαντική αύξηση στο προσδόκιμο επιβίωσης

healthstat.gr
Verimpact: Διαδικτυακό εργαστήριο NEUROCLIMA Forum & Digital Tool Showcase

Verimpact: Διαδικτυακό εργαστήριο NEUROCLIMA Forum & Digital Tool Showcase

ienergeia.gr
Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί έως €17,5 εκατ. για την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο

Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί έως €17,5 εκατ. για την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο

ienergeia.gr
Φαρμακοποιοί του Κόσμου: Σεμινάριο εκμάθησης ΚΑΡΠΑ στις 5 Οκτωβρίου

Φαρμακοποιοί του Κόσμου: Σεμινάριο εκμάθησης ΚΑΡΠΑ στις 5 Οκτωβρίου

healthstat.gr