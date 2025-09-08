Games
Μήνυση κατά του Εφέτη Ανακριτή των Τεμπών και του προϊσταμένου Εισαγγελίας Εφετών από συγγενείς θυμάτων

Μήνυση κατά του Εφέτη Ανακριτή των Τεμπών και του προϊσταμένου Εισαγγελίας Εφετών από συγγενείς θυμάτων Φωτογραφία: AP Photo/Giannis Papanikos
Τη μήνυση κατέθεσαν την ώρα που η δικογραφία διαβιβαζόταν στο γραφείο της Εισαγγελίας Εφετών.

Μήνυση και αναφορά κατά του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών και κατά του εφέτη ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση των Τεμπών κατατέθηκε σήμερα από πέντε συγγενείς θυμάτων. Τη μήνυση κατέθεσαν την ώρα που η δικογραφία διαβιβαζόταν στο γραφείο της Εισαγγελίας Εφετών.

Σύμφωνα με την δικηγόρο των συγγενών των θυμάτων κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, η διαβίβαση της ογκωδέστατης δικογραφίας των Τεμπών έγινε χωρίς παρουσία Ανακριτή και Εισαγγελέα από αστυνομικούς της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η υπόθεση των Τεμπών είναι η μεγαλύτερη ποινική υπόθεση των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους «θα περίμενε κανείς για λόγους ηθικής τάξης τουλάχιστον να είναι παρόντες στην διαβίβαση τόσο ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών όσο και ο εφέτης ανακριτής, που επί δυόμιση χρόνια χειρίζεται την συγκεκριμένη υπόθεση».

Αντίθετα, όσα συνέβησαν σήμερα χαρακτηρίζονται ως δικονομικές παρατυπίες, καταγγέλλει η κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία υποστήριξε ότι:

- «ο Ανακριτής έφυγε από το γραφείο του «σαν τον κλέφτη» , ενώ είχε δεσμευτεί για την παρουσία του για την άσκηση των δικαιωμάτων των συγγενών»

- «η υπόθεση διαβιβάστηκε χωρίς την παρουσία του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών και χωρίς παρουσία οποιουδήποτε Εισαγγελέα»

- «δεν έγινε αντιπαραβολή του καταλόγου εγγράφων, το διαβιβαστικό δεν έχει σφραγίδα παραλαβής»

- «αγνοούνται τα πειστήρια της δικογραφίας».

- «παρών και εμπλακείς στη διαδικασία ήταν και αστυνομικός αποσπασμένος στο υπουργείο Δικαιοσύνης».

Τέλος, με τη μήνυσή της τους καλεί να απόσχουν από κάθε περαιτέρω ενέργεια στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών, κατηγορώντας τους ότι συνέπραξαν με εντολής, οδηγίες και την απουσία τους στον «παράνομο χειρισμό ευαίσθητων και απόρρητων εγγράφων».

