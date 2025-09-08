Ηράκλειο: Τραγωδία στο ΒΟΑΚ - Νεκρός 17χρονος οδηγός φορτηγού μετά από ντελαπάρισμα (video)

Ο άτυχος νεαρός εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια της καμπίνας και ανασύρθηκε νεκρός από τους πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο.

Ακόμη μια τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο του Ηρακλείου Κρήτης με θύμα έναν 17χρονο οδηγό φορτηγού.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο τμήμα Αγία Πελαγία – Φόδελε, με θύμα τον 17χρονο οδηγό του φορτηγού. Αρχικά υπήρχαν ανακρίβειες για την ηλικία του, καθώς είχε αναφερθεί πως ήταν 25 ετών, αλλά νεότερες πληροφορίες επιβεβαιώνουν ότι ήταν μόλις 17 ετών, λίγο πριν κλείσει τα 18 του.

Το φορτηγό εξετράπη της πορείας του και ντεραπάρισε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα ο νεαρός να εγκλωβιστεί. Στο σημείο έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένα όχημα της 3ης ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό του, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ήταν σε ετοιμότητα. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε συγγενικό του πρόσωπο που είναι και ιδιοκτήτης της μεταφορικής εταιρείας στην οποία ανήκει το φορτηγό, στο πλαίσιο των ερευνών των αρχών για τις συνθήκες του δυστυχήματος ενώ ο 17χρονος οδηγός φέρεται να μην φορούσε ζώνη ασφαλείας.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 17χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Η Τροχαία και οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα.