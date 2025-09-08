48ωρη απεργία στα ταξί από αύριο

Χωρίς ταξί θα μείνει η Αττική για δύο μέρες λόγω της 48ωρης απεργίας της ΣΑΤΑ.

Σε 48ωρη απεργία στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί της Αττικής, αντιδρώντας στην ΚΥΑ που επιτρέπει τη μεταφορά επιβατών με βαν.

«Η απεργία θα είναι προειδοποιητική και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια θα γίνει συνέλευση και, αν η ΚΥΑ δεν ανακληθεί, θα προχωρήσουμε σε απεργία διαρκείας. Αν δεν καταφέρουμε να την πάρουν πίσω, ο κλάδος δεν μπορεί να επιβιώσει», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Λυμπερόπουλος ανέφερε: «Γνωρίζουμε από το 2018 ότι η τότε αντιπολίτευση, με επικεφαλής τον κ. Μητσοτάκη, και πολλά στελέχη της ήταν υπέρ της αποδυνάμωσης του κλάδου. Δεν στήριξαν τον νόμο 4530, ο οποίος έβαζε τάξη στον χώρο και αποτελούσε παράδειγμα προς μίμηση. Τώρα, αντί να προβούν σε δημόσιο διάλογο και να δηλώσουν ανοιχτά ότι θέλουν αλλαγές, εξέδωσαν ΚΥΑ που πλήττει τα ταξί».

Σχετικά με την ΚΥΑ, που μεταβιβάζει το μεταφορικό έργο του ταξί σε βαν, δήλωσε: «Αυτά που κάνουν παραβιάζουν το Σύνταγμα και θα έπρεπε οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν. Το υπουργείο δεν δημιούργησε μητρώο ούτε καθόρισε πόσα βαν μπορούν να δραστηριοποιούνται, ενώ η υποχρεωτική εφαρμογή ελέγχου δεν λειτουργεί σωστά, με μόλις το 10% να δηλώνει τις μεταφορές του. Δεν υπάρχει ουσιαστικός φορολογικός έλεγχος, αφού οι παραβάτες συχνά "σβήνουν" τα στοιχεία ή δεν ελέγχονται καθόλου. Πρόκειται για πλιάτσικο μέσω του τουρισμού, που έχει πλήξει τις διαδρομές των ταξί και διακινείται σε δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως».

Η ανακοίνωση τΟΥ ΣΑΤΑ

«Στην 48ωρη απεργία των Ταξί 9-10 Σεπτεμβρίου εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία.

Την Τρίτη και την Τετάρτη, τα ταξί της Αθήνας πραγματοποιούν 48ωρη απεργία σε όλη την πόλη αρχόμενη από τις 6 το πρωί της Τρίτης έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Κατά τη διάρκεια της απεργίας, οι μεταφορές από και προς νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά μόνο από τα Ραδιοταξί της πόλης μας.

Τα Ταξί επιφυλακής θα φέρουν ειδική σήμανση στο εμπρόσθιο μέρος των οχημάτων».