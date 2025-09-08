Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

48ωρη απεργία στα ταξί από αύριο

eurokinissi eurokinissi
Χωρίς ταξί θα μείνει η Αττική για δύο μέρες λόγω της 48ωρης απεργίας της ΣΑΤΑ.

Σε 48ωρη απεργία στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί της Αττικής, αντιδρώντας στην ΚΥΑ που επιτρέπει τη μεταφορά επιβατών με βαν.

«Η απεργία θα είναι προειδοποιητική και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 και την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια θα γίνει συνέλευση και, αν η ΚΥΑ δεν ανακληθεί, θα προχωρήσουμε σε απεργία διαρκείας. Αν δεν καταφέρουμε να την πάρουν πίσω, ο κλάδος δεν μπορεί να επιβιώσει», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Λυμπερόπουλος ανέφερε: «Γνωρίζουμε από το 2018 ότι η τότε αντιπολίτευση, με επικεφαλής τον κ. Μητσοτάκη, και πολλά στελέχη της ήταν υπέρ της αποδυνάμωσης του κλάδου. Δεν στήριξαν τον νόμο 4530, ο οποίος έβαζε τάξη στον χώρο και αποτελούσε παράδειγμα προς μίμηση. Τώρα, αντί να προβούν σε δημόσιο διάλογο και να δηλώσουν ανοιχτά ότι θέλουν αλλαγές, εξέδωσαν ΚΥΑ που πλήττει τα ταξί».

Σχετικά με την ΚΥΑ, που μεταβιβάζει το μεταφορικό έργο του ταξί σε βαν, δήλωσε: «Αυτά που κάνουν παραβιάζουν το Σύνταγμα και θα έπρεπε οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν. Το υπουργείο δεν δημιούργησε μητρώο ούτε καθόρισε πόσα βαν μπορούν να δραστηριοποιούνται, ενώ η υποχρεωτική εφαρμογή ελέγχου δεν λειτουργεί σωστά, με μόλις το 10% να δηλώνει τις μεταφορές του. Δεν υπάρχει ουσιαστικός φορολογικός έλεγχος, αφού οι παραβάτες συχνά "σβήνουν" τα στοιχεία ή δεν ελέγχονται καθόλου. Πρόκειται για πλιάτσικο μέσω του τουρισμού, που έχει πλήξει τις διαδρομές των ταξί και διακινείται σε δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως».

Η ανακοίνωση τΟΥ ΣΑΤΑ

«Στην 48ωρη απεργία των Ταξί 9-10 Σεπτεμβρίου εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς νοσοκομεία.

Την Τρίτη και την Τετάρτη, τα ταξί της Αθήνας πραγματοποιούν 48ωρη απεργία σε όλη την πόλη αρχόμενη από τις 6 το πρωί της Τρίτης έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Κατά τη διάρκεια της απεργίας, οι μεταφορές από και προς νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά μόνο από τα Ραδιοταξί της πόλης μας.

Τα Ταξί επιφυλακής θα φέρουν ειδική σήμανση στο εμπρόσθιο μέρος των οχημάτων».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Εξαδάκτυλος στο HS για ομιλία Μητσοτάκη: Ανησυχητική η διαχείριση του προσωπικού στο ΕΣΥ

Εξαδάκτυλος στο HS για ομιλία Μητσοτάκη: Ανησυχητική η διαχείριση του προσωπικού στο ΕΣΥ

Οι 5 ασθένειες που κορυφώνονται το φθινόπωρο

Οι 5 ασθένειες που κορυφώνονται το φθινόπωρο

Οι 8 τροφές που προκαλούν φλεγμονή και πυροδοτούν τα αυτοάνοσα νοσήματα

Οι 8 τροφές που προκαλούν φλεγμονή και πυροδοτούν τα αυτοάνοσα νοσήματα

Ομελέτα με σπανάκι και φέτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή

Ομελέτα με σπανάκι και φέτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Σχετικά Άρθρα

Χωρίς ταξί η Αθήνα για 48 ώρες - Πότε «τραβούν χειρόφρενο»

Χωρίς ταξί η Αθήνα για 48 ώρες - Πότε «τραβούν χειρόφρενο»

Ελλάδα
Ποια στρατόπεδα θα αξιοποιηθούν για διαμερίσματα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα

Ποια στρατόπεδα θα αξιοποιηθούν για διαμερίσματα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα

Ελλάδα
Τελευταίες βουτιές στην «κρυμμένη» παραλία της Αττικής

Τελευταίες βουτιές στην «κρυμμένη» παραλία της Αττικής

Life
Με αποχή των δικηγόρων ξεκινάει το νέο δικαστικό έτος

Με αποχή των δικηγόρων ξεκινάει το νέο δικαστικό έτος

Ελλάδα

NETWORK

Γιάννης Τριήρης: «Μαγική εικόνα» από Μητσοτάκη για την ωφέλεια των οικονομικών μέτρων της ΔΕΘ

Γιάννης Τριήρης: «Μαγική εικόνα» από Μητσοτάκη για την ωφέλεια των οικονομικών μέτρων της ΔΕΘ

ienergeia.gr
Εξαδάκτυλος στο HS για ομιλία Μητσοτάκη: Ανησυχητική η διαχείριση του προσωπικού στο ΕΣΥ

Εξαδάκτυλος στο HS για ομιλία Μητσοτάκη: Ανησυχητική η διαχείριση του προσωπικού στο ΕΣΥ

healthstat.gr
Οι 5 ασθένειες που κορυφώνονται το φθινόπωρο

Οι 5 ασθένειες που κορυφώνονται το φθινόπωρο

healthstat.gr
Οι 8 τροφές που προκαλούν φλεγμονή και πυροδοτούν τα αυτοάνοσα νοσήματα

Οι 8 τροφές που προκαλούν φλεγμονή και πυροδοτούν τα αυτοάνοσα νοσήματα

healthstat.gr
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκαινίασε το Περίπτερό του στην 89η ΔΕΘ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκαινίασε το Περίπτερό του στην 89η ΔΕΘ

ienergeia.gr
The Journey of Energy: Τεχνολογία, Θέαμα και Ενέργεια Από τη ΔΕΗ στη ΔΕΘ

The Journey of Energy: Τεχνολογία, Θέαμα και Ενέργεια Από τη ΔΕΗ στη ΔΕΘ

ienergeia.gr
Ομελέτα με σπανάκι και φέτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή

Ομελέτα με σπανάκι και φέτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή

healthstat.gr
Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

ienergeia.gr