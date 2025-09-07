Games
Θανατηφόρο τροχαίο στο Άργος: Θλίψη για τον 18χρονο που σκοτώθηκε

Θανατηφόρο τροχαίο στο Άργος: Θλίψη για τον 18χρονο που σκοτώθηκε
Το τροχαίο έγινε κοντά στο χωριό του.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Άργος με νεκρό έναν 18χρονο.

Στο πένθος έχει βυθιστεί το Σκαφιδάκι του Δήμου Άργους-Μυκηνών για τον θάνατο του 18χρονου Γ.Σ. ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που έγινε κοντά στο χωριό το απόγευμα του Σαββάτου 6/9.

Το δυστύχημα έγινε στον δρόμο που οδηγεί προς το Σκαφιδάκι από τον δρόμο Άργους-Μύλων. Συγκρούστηκαν ΙΧ αυτοκίνητο και μηχανάκι μικρού κυβισμού το οποίο οδηγούσε ο άτυχος νεαρός, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Το Τμήμα Τροχαίας Άργους-Μυκηνών ερευνά για τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Πηγή argolika.gr

