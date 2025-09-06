Games
Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 17χρονης που αγνοούνταν στην Αθήνα

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση της 17χρονης που αγνοούνταν στην Αθήνα
Η ανήλικη εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία της, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Εντοπίστηκε έπειτα από αρκετές ημέρες που αγνοείτο στην Αθήνα η 17χρονη Μαρία-Φιλοθέη Ν., τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από το απόγευμα της 27ης Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται ότι το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί για την εξαφάνιση την 1η Σεπτεμβρίου και κατόπιν εισαγγελικής εντολής, είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς υπήρχαν λόγοι που έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η ανακοίνωση:

Η περιπέτεια της Μαρίας-Φιλοθέης Ν., 17 ετών έληξε σήμερα, 06/09/2025, δίνοντας τέλος στην αγωνία των ανθρώπων που την αναζητούσαν.

Η Μαρία – Φιλοθέη βρέθηκε χθες, απογευματινές ώρες και είναι καλά στην υγεία της.

Υπενθυμίζουμε ότι η Μαρία-Φιλοθέη Ν., είχε εξαφανιστεί στις 27/08/25, απογευματινές ώρες, από την περιοχή της Αθήνας.Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στη 01/09/25 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συνέτρεχαν λόγοι που έθεταν την ζωή της σε κίνδυνο.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην ανήλικη για οτιδήποτε χρειαστεί».

