Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Ξάνθη: Πώς σώθηκε η 79χρονη που ήταν κλειδωμένη στο σπίτι 30χρονου για 40 ημέρες

Ξάνθη: Πώς σώθηκε η 79χρονη που ήταν κλειδωμένη στο σπίτι 30χρονου για 40 ημέρες Φωτογραφία: Unsplash
Πριν δύο χρόνια ήταν στη Σουηδία ο 30χρονος. Όσα είπε ο πατέρας του. «Μου πετούσε νερά, έχω κακοποιηθεί».

«Δεν με άφηνε να ανοίξω την πόρτα να πάρω καθαρό αέρα» λέει η 79χρονη από τη Σουηδία, την οποία κρατούσε κλειδωμένη στο σπίτι του στην Ξάνθη για 40 ημέρες ένας 30χρονος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 30χρονος κάτοικος της περιοχής γνώρισε την 79χρονη στο Facebook. Έπειτα δήλωνε πως είναι ερωτευμένος μαζί της και στη συνέχεια την κράτησε κλειδωμένη στο σπίτι του στην Ξάνθη για πάνω από ένα μήνα.

Η υπόθεση έγινε γνωστή το μεσημέρι της Τετάρτης, μετά από σήμα της Ιντερπόλ. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με τις ελληνικές Αρχές, εντόπισαν την 79χρονη έπειτα από έρευνες στο σπίτι του. Η γυναίκα βρέθηκε κλειδωμένη, σε κακή κατάσταση, ενώ ο ιατροδικαστής που την εξέτασε, διαπίστωσε μώλωπες, εκχυμώσεις και εκδορές στο σώμα της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 30χρονος όσο την κρατούσε κλειδωμένη, την κακομεταχειριζόταν συστηματικά. Μάλιστα, όταν η 79χρονη βρήκε ευκαιρία, προσπάθησε να καλέσει το 112, ωστόσο ο δράστης την αντιλήφθηκε και έσπασε το τηλέφωνο.

«Δεν άντεχα. Δεν μπορούσα άλλο να είμαι εκεί. Δεν με άφηνε να βγω, έπρεπε να κάθομαι σε ένα δωμάτιο και να κοιμάμαι σε ένα κρεβάτι. Δεν με άφηνε να ανοίξω την πόρτα να πάρω καθαρό αέρα. Έχω και πρόβλημα με τους πνεύμονες. Τότε σκέφτηκα να πάρω τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πήρα το 112» δήλωσε η 79χρονη στο Live News.

Σε άλλο σημείο ανέφερε τον λόγο για τον οποίο συνέβησαν όλα: «Θύμωσε πολύ. Έξαλλος. Τρελάθηκε δηλαδή που δεν είχα χρήματα όταν ήρθα. Και τότε με χτύπησε. Μου έριχνε νερά, μου πετούσε πράγματα. Ναι, δηλαδή, έχω κακοποιηθεί. Τον γνώριζα σχεδόν 4 χρόνια».

Τι υποστηρίζει ο πατέρας του 30χρονου

Ο πατέρας του 30χρονου, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είπε: «Δεν έχουμε επαφές κανά χρόνο και. Ήταν μπλεγμένος με τα ναρκωτικά. Κατά διαστήματα δούλευε. Ήταν εξωτερικό. Στη Σουηδία. Κανά χρόνο. Άλλαζε δουλειές συχνά. Πριν δύο χρόνια ήταν στη Σουηδία και ένα χρόνο είναι που γύρισε στην Ελλάδα. Αλητοπαρέες είχε. Δεν την έφερε μαζί του, αυτή ήρθε μόνη της. Την ήξερε».

Και σε ερώτηση αν την είχε δει η μητέρα του 30χρονου, ο πατέρας του απάντησε: «Μάλλον την είδε».

Η 79χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ξάνθης και αναμένεται να επιστρέψει στη Σουηδία, ενώ ο 30χρονος αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

Ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ για τον Αλέξη Τσίπρα

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

ΔΕΘ: Μέτρα και παροχές για να φρενάρει ο κατήφορος στις δημοσκοπήσεις

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

Το όραμα και το σχέδιο Τσίπρα για την Ελλάδα του 2030

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

ΔΕΘ: Εν μέσω ακρίβειας και χαμηλής ανάπτυξης η κυβέρνηση αναζητά νέο αφήγημα με εξαγγελίες 2 δισ. ευρώ

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

Οι τρίτεκνοι αποκτούν τα ίδια φορολογικά προνόμια με τους πολύτεκνους

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Μελέτη: Πώς η καθημερινή άσκηση μειώνει τον κίνδυνο θανάτου

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Η Interpol... οδήγησε στην Ξάνθη: Κρατούσε «φυλακισμένη» Σουηδέζα, την έδερνε και της αποσπούσε χρήματα

Η Interpol... οδήγησε στην Ξάνθη: Κρατούσε «φυλακισμένη» Σουηδέζα, την έδερνε και της αποσπούσε χρήματα

Ελλάδα
Στον εισαγγελέα με 30 βίντεο η καταγγελία για την κακοποίηση αλόγων στο πανηγύρι Αγιάσου

Στον εισαγγελέα με 30 βίντεο η καταγγελία για την κακοποίηση αλόγων στο πανηγύρι Αγιάσου

Life
Ξάνθη - Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο με τους 3 νεκρούς

Ξάνθη - Εγνατία Οδός: Πώς έγινε το σοκαριστικό τροχαίο με τους 3 νεκρούς

Ελλάδα
Σοκαριστικό τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Aπανθρακώθηκαν 3 άτομα από σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ (βίντεο)

Σοκαριστικό τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Aπανθρακώθηκαν 3 άτομα από σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ (βίντεο)

Ελλάδα

NETWORK

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

healthstat.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

healthstat.gr
Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

healthstat.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Τα μόρια που χαρίζουν μακροζωία αλλά τροφοδοτούν τον καρκίνο

Τα μόρια που χαρίζουν μακροζωία αλλά τροφοδοτούν τον καρκίνο

healthstat.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr