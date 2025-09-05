Ύποπτο αντικείμενο στον Κολωνό, αποκλείστηκε το σημείο

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών στον Κολωνό.

Αντικείμενο που θεωρήθηκε ύποπτο εντοπίστηκε στον Κολωνό, με συνέπεια να σημάνει συναγερμός στις αρχές.

Το ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής στη συμβολή των οδών Πύλου και Σερρών, στον Κολωνό και στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αντικείμενο μοιάζει με χειροβομβίδα και ήταν μέσα σε κουτί, δίπλα σε κάδο. Πολίτης που είδε το αντικείμενο ενημέρωσε την αστυνομία.

Το σημείο έχει αποκλειστεί και λόγω της επιχείρησης γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία: Σέρρων και Ναυπλίου, λεωφόρος Αθηνών και Πύλου, Σπύρου Πάτση και Σέρρων.