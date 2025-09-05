Η Interpol... οδήγησε στην Ξάνθη: Κρατούσε «φυλακισμένη» Σουηδέζα, την έδερνε και της αποσπούσε χρήματα

Ο κατηγορούμενος αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του, χτυπώντας έναν από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία της Ξάνθης υπόθεση αρπαγής γυναίκας από τη Σουηδία, που κρατούσε παράνομα στο σπίτι του ένας Έλληνας, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη σύλληψή του χτύπησε αστυνομικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο δράστης συνελήφθη τις βραδινές ώρες της 3/4-9-2025, καθώς κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν από τις σουηδικές Αρχές, μέσω του Τμήματος Interpol της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, για υπόθεση αρπαγής γυναίκας, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του στην Ξάνθη.

Κατά την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού, εντοπίσθηκε γυναίκα, υπήκοος Σουηδίας, την οποία ο συλληφθείς κατηγορείται ότι κατακρατούσε παράνομα στην οικία του και με χρήση σωματικής βίας της αποσπούσε χρήματα, μην επιτρέποντας να φύγει ή να επικοινωνήσει με τους οικείους της, αναφέρει η ανακοίνωση.

Η παθούσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ξάνθης για παροχή πρώτων βοηθειών ενώ παράλληλα παραγγέλθηκε η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του, χτυπώντας έναν από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με την Αστυνομία. Μάλιστα, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μία συσκευασία με κοκαΐνη συνολικού βάρους 1,1 γραμμαρίων και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.