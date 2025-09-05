Σε κλοιό διαδηλωτών η ομιλία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Σε μαζική συμμετοχή στα αντικυβερνητικά συλλαλητήρια των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ καλούν τους πολίτες συνδικάτα, πολιτικά κόμματα και οργανώσεις. Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα εγκαινιάσει την Έκθεση, παρουσία του συνόλου των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σε κλοιό διαδηλωτών θα βρεθεί και φέτος το Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο κατά την διάρκεια των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ. Το Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο θα μετατραπεί σε «φρούριο», κατά την διάρκεια της ομιλίας του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ του Σαββάτου.

Δύο συγκεντρώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη ενόψει των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ

Δύο ξεχωριστές κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Παρασκευή, στη Θεσσαλονίκη, παραμονή των εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης.

Στις 8:30 το πρωί, μέλη της ΠΟΕΔΗΝ θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, θέτοντας στο επίκεντρο τα προβλήματα που απασχολούν τον χώρο της υγείας.

Αργότερα, στις 6 το απόγευμα, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας θα συγκεντρωθούν στην πλατεία Λευκού Πύργου, προβάλλοντας τα δικά τους αιτήματα.

Μαζικά συλλαλητήρια το Σάββατο

ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης καλούν σε συλλαλητήριο στις 18:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου. Ο κόσμος της μισθωτής εργασίας, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι νέοι και οι νέες αγωνίζονται ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, ενάντια στην ακρίβεια, για υπογραφή ΣΣΕ, για σταθερή και πλήρη εργασία, Υγεία και Ασφάλεια, συντάξεις και παροχές, για ελεύθερη συνδικαλιστική δράση με σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς, αναφέρουν σε ανακοίνωση τους η ΓΣΕΕ και η ΕΚΘ.

Στην πλατεία της Καμάρας στις 18:00 καλούν σε συγκέντρωση και στη συνέχεια σε πορεία εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και οργανώσεις της αριστεράς και του α/α χώρου, ενώ άλλες οργανώσεις της αριστεράς καλούν την ίδια ώρα σε συγκέντρωση στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αγίας Σοφίας.

Στις 17:30 στην πλατεία της ΧΑΝΘ θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση για ακόμη μια φορά οι δυνάμεις του ΚΚΕ και του ΠΑΜΕ. Στη συγκέντρωση θα συμμετάσχουν εργατικά σωματεία και φορείς από τη Βόρεια Ελλάδα.

Πανελλαδική συγκέντρωση στη ΔΕΘ από τους συνταξιούχους

Με πανελλαδική συγκέντρωση στη ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, στις 5 μ.μ. στον Λευκό Πύργο, δίνουν συνέχεια οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις στον αγώνα για τα δίκαια αιτήματά τους. «Δεν αντέχουμε τη μίζερη αναξιοπρεπή ζωή που οι πολιτικές τους όλα αυτά τα χρόνια έχουν επιβάλει», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις

Ανάρτηση της προέδρου του Συλλόγου Συγγεών Θυμάτων των Τεμπών στα social media

Κάλεσμα στους πολίτες να βγουν στους δρόμους αυτό το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, την ώρα ουσιαστικά των εξαγγελιών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, απηυθυνε το βράδυ της Πέμπτης η πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών Μαρία Καρυστιανού.

Με μια αιφνιδιαστική ανάρτησή της στο facebook, υποστηρίζει πως η δικογραφία έκλεισε «ανήθικα και ατιμωτικά για τη μνήμη των θυμάτων», λίγες ώρες «πριν λάβουν το πόρισμα του Χημείου του Κράτους». Μάλιστα, επισημαίνει ότι «δεν υπάρχει πια καμία προσδοκία ότι οι Θεσμοί και η πλειοψηφία των Μέσων Ενημέρωσης θα υπερασπιστούν το Δίκαιο».

Η Μαρία Καρυστιανού προσθέτει: «Τα Τέμπη είναι έγκλημα κατά της ζωής, κατά της Δημοκρατίας, κατά της χώρας». Στο τέλος της ανάρτησης καλεί να «κινηθούμε για τη μνήμη των νεκρών μας…», χωρίς χρώματα, κόμματα ή συμφέροντα, αλλά μόνο για το «ανώτατο καλό», αναφέροντας: «6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως! Κοιτάζουμε τους ανθρώπους στα μάτια, μέσα απο τον αβάσταχτο πόνο για κάθε απώλεια που ζήσαμε, για κάθε αδικία που κάθε μέρα μας κοστίζει την ψυχική και την σωματική μας υγεία! Αυτό είναι η ζωή μας! Η τόλμη μας να διεκδικήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα μας! Βγαίνουμε στους δρόμους!».

Υπενθυμίζεται ότι σε αντίστοιχα καλέσματα του Συλλόγου Τεμπών εκαντοντάδες χιλιάδες πολίτες βρήκαν στους δρόμους, νωρίτερα στην χρονιά φέτος. Το κάλεσμα συμπίπτει με τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κατά τα οποία παραδοσιακά ο εκάστοτε πρωθυπουργός παρουσιάζει την κυβερνητική πολιτική και τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν το προσεχές διάστημα.