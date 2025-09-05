Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις από τον δήμο Αθηναίων

pexels/Negative Space pexels/Negative Space
Χ. Δούκας: «Η υγεία είναι δικαίωμα για όλους και η πρόληψη σώζει ζωές».

Ο Δήμος Αθηναίων έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για τους δημότες για τον Σεπτέμβριο.

Στα Δημοτικά Ιατρεία της πόλης θα πραγματοποιούνται έλεγχοι που ξεκινούν από το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) για τα παιδιά, και φτάνουν μέχρι ιατρεία μνήμης για τη Νόσο Alzheimer, καρδιολογικούς ελέγχους και ομάδες διατροφής.

Οι δράσεις υλοποιούνται από το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής, Προαγωγής Υγείας και Δημόσιας Υγείας και απλώνονται σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, δίνοντας σε κάθε γειτονιά τη δυνατότητα πρόσβασης στην πρόληψη και τη φροντίδα υγείας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας της επιστροφής στην καθημερινότητα για πολλούς. Είναι η εποχή που ξεκινά η σχολική χρονιά και οι οικογένειες οργανώνουν ξανά το πρόγραμμά τους.

Στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων προσφέρουμε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, για να ενισχύσουμε την προσπάθεια των οικογενειών για ομαλή και ασφαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς, δίνοντας προτεραιότητα στην πρόληψη και την υγεία των παιδιών. Στηρίζουμε κάθε πολίτη σε κάθε γειτονιά. Η υγεία είναι δικαίωμα για όλους και η πρόληψη σώζει ζωές».

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρείων, Δέσποινα Λιμνιωτάκη, τόνισε: «Στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων, ειδικά για τον μήνα Σεπτέμβριο, δίνουμε έμφαση σε τομείς όπως η υγεία των παιδιών, η έγκαιρη διάγνωση της Νόσου Alzheimer και η προστασία της καρδιάς με ολοκληρωμένους καρδιολογικούς ελέγχους. Έτσι επιβεβαιώνουμε τον ρόλο μας ως πρωτοβάθμια δομή Δημόσιας Υγείας που προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς».

Τον Σεπτέμβριο στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων

Συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί δράση για τη συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ). Το ΑΔΥΜ αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την εγγραφή των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Παράλληλα, λειτουργεί ως ιατρικό πιστοποιητικό που συνοδεύει την πορεία φοίτησης των μαθητών και μαθητριών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, συμβάλλοντας στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση θεμάτων υγείας. Η δράση θα υλοποιηθεί στα Δημοτικά Ιατρεία που διαθέτουν παιδίατρο, οφθαλμίατρο και καρδιολόγο.

Συγκεκριμένα:

Δευτέρα 8/9: 09:00-14:00 | 6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο
Τρίτη 9/9: 09:00-14:00 | 6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο
Δευτέρα 15/9: 10:00-18:00 (Μόνο παιδιατρικός έλεγχος) | 4ο Δημοτικό Ιατρείο
Τρίτη 16/9: 09:00-14:00 | 2ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο
Τετάρτη 17/9: 09:00-14:00 | 1ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο
Παρασκευή 19/9: 09:00-14:00 | 3ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο

Έλεγχος Ακουστικής Ικανότητας και γνωστικών λειτουργιών*

Δευτέρα 22/9: 6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο
Δευτέρα 29/9: 4ο Δημοτικό Ιατρείο

*Συνέχεια της προηγούμενης δράσης σε συνεργασία με την Εταιρεία GMG

Παγκόσμια Ημέρα για τη Νόσο Altzheimer

Για την Παγκόσμια Ημέρα για τη Νόσο Alzheimer, ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει δωρεάν Ιατρείο Μνήμης με ραντεβού, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και τη στήριξη των δημοτών. Το ιατρείο θα υλοποιηθεί από νευροψυχολόγους και γιατρούς της εταιρείας Alzheimer.
Πέμπτη 25/9: 09:00-15:00 | 1ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο

Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς

Η καρδιά μας χρειάζεται φροντίδα. Στην Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική δράση** για τη σπουδαιότητα της πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων, η οποία θα περιλαμβάνει προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο με κλινική εξέταση, καρδιογράφημα, συνταγογράφηση, triplex καρδιάς και εργαστηριακό έλεγχο στα Ιατρεία που διαθέτουν καρδιολόγους ως εξής:
Πέμπτη 25/9: 09:00-14:00 | 2ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο
Παρασκευή 26/9, 09:00-13:00 | 3ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο
Τρίτη 30/9, 09:00-14:00 | 1ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο

**Η ίδια δράση θα επαναληφθεί στο 6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο τον Οκτώβριο.

Ομάδες διατροφής

Κάθε Τετάρτη του Σεπτεμβρίου, 16:00-20:00, θα πραγματοποιούνται ομάδες διατροφής στην αίθουσα της 5ης Δ.Κ. από τις υπαλλήλους κ. Μπελίτση και Καράγκουτη.

Τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων

  • 1ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο
    Διεύθυνση: Σόλωνος 78 | Τηλ: 2103626587
  • 2ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο
    Διεύθυνση: Νέος Κόσμος, Φανοσθένους & Φρειδερίκου Σμιθ | Τηλ: 2109239865
  • 3ο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο
    Διεύθυνση: Πετράλωνα, Πειραιώς 108 | Τηλ: 2144088700
  • 4ο Δημοτικό Ιατρείο
    Διεύθυνση: Κολωνός, Προποντίδος & Αγίας Σοφίας 110 | Τηλ: 2105121921 & 210125551
  • 5ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο
    Διεύθυνση: Άνω Πατήσια, Σαρανταπόρου 4 | Τηλ: 210 2015510-11
  • 6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο
    Διεύθυνση: Κυψέλη, Χανίων 4Β | Τηλ: 210 8836200
  • 7ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο
    Διεύθυνση: Αμπελόκηποι, Καλαμών 21 και Σλήμαν | Τηλ: 214 4088800
Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Η Υγεία ως πολιτικό πεδίο: Από το μέλλον του ΕΣΥ μέχρι τις νέες κρίσεις

Η Υγεία ως πολιτικό πεδίο: Από το μέλλον του ΕΣΥ μέχρι τις νέες κρίσεις

Γλοιοβλάστωμα: Νέα μελέτη για τους όγκους του εγκεφάλου

Γλοιοβλάστωμα: Νέα μελέτη για τους όγκους του εγκεφάλου

Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

Pilates: Οι 5 ασκήσεις για γράμμωση σε μπράτσα και κοιλιά

Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

Τα πλαστικά τάπερ βλάπτουν την υγεία σας - Οι υγιεινές επιλογές

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

Προφορικές εξετάσεις ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων 2025 - Το Σύνταγμα σε 35 ερωτήσεις

Προφορικές εξετάσεις ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων 2025 - Το Σύνταγμα σε 35 ερωτήσεις

Οικονομία
Διατροφική «βόμβα»: Τα υποκατάστατα της ζάχαρης επηρεάζουν αρνητικά τον εγκέφαλο

Διατροφική «βόμβα»: Τα υποκατάστατα της ζάχαρης επηρεάζουν αρνητικά τον εγκέφαλο

Υγεία
Ο δήμος Αθηναίων παραχωρεί το κτίριο του παλαιού Εθνικού Τυπογραφείου στο ΣτΕ

Ο δήμος Αθηναίων παραχωρεί το κτίριο του παλαιού Εθνικού Τυπογραφείου στο ΣτΕ

Ελλάδα
Δήμος Αθηναίων: Λουκέτο σε 38 καταστήματα για παράνομα τραπεζοκαθίσματα

Δήμος Αθηναίων: Λουκέτο σε 38 καταστήματα για παράνομα τραπεζοκαθίσματα

Ελλάδα

NETWORK

Χάρβαρντ: Οι κρέμες προσώπου που καταπολεμούν αποτελεσματικά τις λεπτές γραμμές

Χάρβαρντ: Οι κρέμες προσώπου που καταπολεμούν αποτελεσματικά τις λεπτές γραμμές

healthstat.gr
Επίσκεψη Σ. Παπασταύρου στο Προστατευτικό Περιαστικό Δάσος του δήμου Παύλου Μελά

Επίσκεψη Σ. Παπασταύρου στο Προστατευτικό Περιαστικό Δάσος του δήμου Παύλου Μελά

ienergeia.gr
Περπάτημα: 6 τρόποι που ενισχύουν την καρδιά και την μακροζωία

Περπάτημα: 6 τρόποι που ενισχύουν την καρδιά και την μακροζωία

healthstat.gr
Η Ρωσία διατεθειμένη να συζητήσει με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό καύσιμο στη Ζαπορίζια

Η Ρωσία διατεθειμένη να συζητήσει με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό καύσιμο στη Ζαπορίζια

ienergeia.gr
Τραμπ: Μείωση 15% στους τελωνειακούς δασμούς των αυτοκινήτων που εισάγονται από την Ιαπωνία

Τραμπ: Μείωση 15% στους τελωνειακούς δασμούς των αυτοκινήτων που εισάγονται από την Ιαπωνία

ienergeia.gr
Ποια ώρα της ημέρας να καταναλώνετε υδατάνθρακες για απώλεια βάρους

Ποια ώρα της ημέρας να καταναλώνετε υδατάνθρακες για απώλεια βάρους

healthstat.gr
Με αυξημένο κύκλο εργασιών, ισχυρή ρευστότητα και υπερδιπλάσιο EBITDA ο Όμιλος AKTOR στο πρώτο εξάμηνο του 2025

Με αυξημένο κύκλο εργασιών, ισχυρή ρευστότητα και υπερδιπλάσιο EBITDA ο Όμιλος AKTOR στο πρώτο εξάμηνο του 2025

ienergeia.gr
Οι 10 τροφές που αυξάνουν το αίσθημα της πείνας

Οι 10 τροφές που αυξάνουν το αίσθημα της πείνας

healthstat.gr