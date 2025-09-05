Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις από τον δήμο Αθηναίων

Χ. Δούκας: «Η υγεία είναι δικαίωμα για όλους και η πρόληψη σώζει ζωές».

Ο Δήμος Αθηναίων έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για τους δημότες για τον Σεπτέμβριο.

Στα Δημοτικά Ιατρεία της πόλης θα πραγματοποιούνται έλεγχοι που ξεκινούν από το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) για τα παιδιά, και φτάνουν μέχρι ιατρεία μνήμης για τη Νόσο Alzheimer, καρδιολογικούς ελέγχους και ομάδες διατροφής.

Οι δράσεις υλοποιούνται από το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής, Προαγωγής Υγείας και Δημόσιας Υγείας και απλώνονται σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, δίνοντας σε κάθε γειτονιά τη δυνατότητα πρόσβασης στην πρόληψη και τη φροντίδα υγείας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας της επιστροφής στην καθημερινότητα για πολλούς. Είναι η εποχή που ξεκινά η σχολική χρονιά και οι οικογένειες οργανώνουν ξανά το πρόγραμμά τους.

Στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων προσφέρουμε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, για να ενισχύσουμε την προσπάθεια των οικογενειών για ομαλή και ασφαλή έναρξη της σχολικής χρονιάς, δίνοντας προτεραιότητα στην πρόληψη και την υγεία των παιδιών. Στηρίζουμε κάθε πολίτη σε κάθε γειτονιά. Η υγεία είναι δικαίωμα για όλους και η πρόληψη σώζει ζωές».

Η Εντεταλμένη Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρείων, Δέσποινα Λιμνιωτάκη, τόνισε: «Στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων, ειδικά για τον μήνα Σεπτέμβριο, δίνουμε έμφαση σε τομείς όπως η υγεία των παιδιών, η έγκαιρη διάγνωση της Νόσου Alzheimer και η προστασία της καρδιάς με ολοκληρωμένους καρδιολογικούς ελέγχους. Έτσι επιβεβαιώνουμε τον ρόλο μας ως πρωτοβάθμια δομή Δημόσιας Υγείας που προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης και φροντίδας σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς».

Τον Σεπτέμβριο στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων

Συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ)

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί δράση για τη συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ). Το ΑΔΥΜ αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την εγγραφή των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Παράλληλα, λειτουργεί ως ιατρικό πιστοποιητικό που συνοδεύει την πορεία φοίτησης των μαθητών και μαθητριών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, συμβάλλοντας στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση θεμάτων υγείας. Η δράση θα υλοποιηθεί στα Δημοτικά Ιατρεία που διαθέτουν παιδίατρο, οφθαλμίατρο και καρδιολόγο.

Συγκεκριμένα:

Δευτέρα 8/9: 09:00-14:00 | 6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο

Τρίτη 9/9: 09:00-14:00 | 6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο

Δευτέρα 15/9: 10:00-18:00 (Μόνο παιδιατρικός έλεγχος) | 4ο Δημοτικό Ιατρείο

Τρίτη 16/9: 09:00-14:00 | 2ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο

Τετάρτη 17/9: 09:00-14:00 | 1ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο

Παρασκευή 19/9: 09:00-14:00 | 3ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο

Έλεγχος Ακουστικής Ικανότητας και γνωστικών λειτουργιών*

Δευτέρα 22/9: 6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο

Δευτέρα 29/9: 4ο Δημοτικό Ιατρείο

*Συνέχεια της προηγούμενης δράσης σε συνεργασία με την Εταιρεία GMG

Παγκόσμια Ημέρα για τη Νόσο Altzheimer

Για την Παγκόσμια Ημέρα για τη Νόσο Alzheimer, ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει δωρεάν Ιατρείο Μνήμης με ραντεβού, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και τη στήριξη των δημοτών. Το ιατρείο θα υλοποιηθεί από νευροψυχολόγους και γιατρούς της εταιρείας Alzheimer.

Πέμπτη 25/9: 09:00-15:00 | 1ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο

Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς

Η καρδιά μας χρειάζεται φροντίδα. Στην Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική δράση** για τη σπουδαιότητα της πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων, η οποία θα περιλαμβάνει προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο με κλινική εξέταση, καρδιογράφημα, συνταγογράφηση, triplex καρδιάς και εργαστηριακό έλεγχο στα Ιατρεία που διαθέτουν καρδιολόγους ως εξής:

Πέμπτη 25/9: 09:00-14:00 | 2ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο

Παρασκευή 26/9, 09:00-13:00 | 3ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο

Τρίτη 30/9, 09:00-14:00 | 1ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο

**Η ίδια δράση θα επαναληφθεί στο 6ο Πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο τον Οκτώβριο.

Ομάδες διατροφής

Κάθε Τετάρτη του Σεπτεμβρίου, 16:00-20:00, θα πραγματοποιούνται ομάδες διατροφής στην αίθουσα της 5ης Δ.Κ. από τις υπαλλήλους κ. Μπελίτση και Καράγκουτη.

Τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων