Ράλι Ακρόπολις: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας

Ράλι Ακρόπολις: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας
Σε ποιους δρόμους θα διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων.

Λόγω διεξαγωγής του «Ιστορικού Ράλι Ακρόπολις», θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, σήμερα 5-9-2025 κατά τις ώρες 08.00-11.00 στον κόμβο Ακροπόλεως και κατά τις ώρες 11.00-22.00 στην οδό Ροβέρτου Γκάλι, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Προπυλαίων και του κόμβου Ακροπόλεως.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθήσουν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Σχετικά Άρθρα

Ράλι Ακρόπολις: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή

Ράλι Ακρόπολις: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Παρασκευή

Ελλάδα
ΔΕΘ 2025: Ποιοι δρόμοι κλείνουν από την Πέμπτη (4/9) - Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΔΕΘ 2025: Ποιοι δρόμοι κλείνουν από την Πέμπτη (4/9) - Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ελλάδα
Λεωφόρος Ποσειδώνος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ύψος του Αγίου Κοσμά αύριο (27/8)

Λεωφόρος Ποσειδώνος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ύψος του Αγίου Κοσμά αύριο (27/8)

Ελλάδα
Λεωφόρος Κηφισού: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην έξοδο Μικράς Ασίας στον Πειραιά απόψε και αύριο

Λεωφόρος Κηφισού: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην έξοδο Μικράς Ασίας στον Πειραιά απόψε και αύριο

Ελλάδα

