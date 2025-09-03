Ένωση Σούπερ Μάρκετ: Στα περσινά επίπεδα οι τιμές των σχολικών ειδών

Διαβεβαιώσεις της ΕΣΕ για τις τιμές των σχολικών ειδών στα σούπερ μάρκετ.

Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος διαβεβαιώνει ότι οι τιμές των σχολικών ειδών που διατίθενται στα καταστήματα των μελών της κινούνται στα ίδια επίπεδα με το 2024.

«Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος επιβεβαιώνει τη συνεχή δέσμευση των μελών της να βρίσκονται στο πλευρό των καταναλωτών, προσφέροντας αξιόπιστες και προσιτές επιλογές για τις καθημερινές τους ανάγκες», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Ενημερώνει δε ότι σε συνέχεια της πρόσκλησης του υπουργού Ανάπτυξης προς τα μέλη της Ένωσης, τα σχολικά είδη που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ των μελών κινούνται στα ίδια επίπεδα με το 2024», συνεχίζει η ΕΣΕ, που σημειώνει ότι αυτό επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία που δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών.

Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, η συνολική κατηγορία των σχολικών ειδών στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ καταγράφει μια μικρή μεσοσταθμική μείωση της τάξης του 0,70%, καταλήγει η ανακοίνωση.