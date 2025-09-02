Χαλάνδρι: Φωτιά τώρα σε ΙΧ στη Λεωφόρο Κηφισίας - Στο «κόκκινο» η κίνηση

Η φωτιά στο όχημα προκάλεσε έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε όχημα επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ΙΧ που κινούνταν στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αθήνα μετά το Νοσοκομείο Υγεία.

Στο σημείο έχουν φτάσει και επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Λόγω του συμβάντος έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στο σημείο με τους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες. Η κίνηση στην Λεωφόρο Κηφισίας στο ρευμα προς Αθήνα γίνεται με δυσκολία. Οι καθυστερήσεις σημειώνονται από το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι μέχρι το Χαλάνδρι.

Πηγή Κεντρικής Φωτογραφίας: Παναγιώτης Λάμπρου