Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ αφέθηκαν η 45χρονη που κατηγορείται ότι προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και εγκατέλειψε δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, μετά την απολογία της στην 3η ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, η 45χρονη που κατηγορείται ότι προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και εγκατέλειψε δύο τραυματίες, τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών.

Μετά από πολύωρη διαδικασία, ανακρίτρια και εισαγγελέας ομόφωνα αποφάσισαν να αφεθεί ελεύθερη, υπό τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα του τόπου διαμονής, της στέρησης άδειας ικανότητας οδήγησης με ταυτόχρονη απαγόρευση οδήγησης οποιουδήποτε οχήματος και καταβολής εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ.

Η 45χρονη κατηγορείται για ένα κακούργημα και τα τρία πλημμελήματα, Συγκεκριμένα, διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη (κακούργημα), σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη από τον υπαίτιο οδηγό του τόπου όπου συνέβη οδικό τροχαίο ατύχημα με σωματική βλάβη και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών (πράξη που φέρεται να συνδέεται με τη λήψη ηρεμιστικού φαρμάκου, την οποία ομολόγησε).

Απολογούμενη φέρεται να αρνήθηκε ότι εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος, όπως επίσης ότι κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ανέφερε ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ κι ότι πληροφορήθηκε για το τροχαίο όταν την πήγε στο νοσοκομείο η φίλη της. «Ευτυχώς σώθηκαν τα παιδιά» φέρεται να είπε για τους δύο νεαρούς τραυματίες.

Στο μεταξύ, οι δύο τραυματίες, επιβάτες του δεύτερου αυτοκινήτου με το οποίο συγκρούστηκε το πολυτελές όχημα που οδηγούσε η 45χρονη, εξακολουθούν να νοσηλεύονται, εκτός κινδύνου, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ- η 26χρονη οδηγός σε ΜΕΘ και ο 28χρονος φίλος της σε απλή κλίνη.

