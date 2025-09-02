Επιθεώρηση Εργασίας: Τσουχτερά πρόστιμα σε επιχειρήσεις για εργασία στον καύσωνα

«Καμπάνα» 55.701 ευρώ από την Επιθεώρηση Εργασίας σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις για τους εργαζόμενους που δούλεψαν στον καύσωνα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας ξεκίνησε σειρά ελέγχων για θερμική καταπόνηση εργαζομένων λόγω καύσωνα, από τις αρχές Ιουνίου έως σήμερα. Σε 52 περιπτώσεις παραβάσεων επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 94.502 ευρώ, με τα μεγαλύτερα, 55.701 ευρώ, να αφορούν επιχειρήσεις στον κλάδο των κατασκευών.

Σημαντικές παραβάσεις εντοπίστηκαν επίσης στους κλάδους εστίασης και μεταποίησης, με πρόστιμα 11.600 και 10.601 ευρώ αντίστοιχα. Οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως την έλλειψη εκπαίδευσης και ενημέρωσης των εργαζομένων, την παροχή μέσων ατομικής προστασίας και την υγειονομική επίβλεψη.

Περισσότεροι από τους μισούς ελέγχους (54,65%) έγιναν στους κλάδους των κατασκευών, της εστίασης και της βιομηχανίας τροφίμων, όπου συνήθως παρατηρείται εντονότερη καταπόνηση των εργαζομένων, ως αποτέλεσμα μετεωρολογικών παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος ή και παραμέτρων μικροκλίματος του εσωτερικού εργασιακού χώρου.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων για θερμική καταπόνηση, διαπιστώθηκαν επίσης παραβάσεις που αφορούσαν στο θεσμικό πλαίσιο (εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων, οργανωτικά μέτρα, συντονισμός εργασιών, γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας), στη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας και στην επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων (τήρηση ιατρικών φακέλων, βεβαιώσεις καταλληλότητας).

Η Επιθεώρηση τονίζει ότι η τήρηση των μέτρων προστασίας κατά τις υψηλές θερμοκρασίες είναι υποχρέωση των εργοδοτών και κρίσιμη για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.