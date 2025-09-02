Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στον Πειραιά

Δεκαπέντε πυροσβέστες έχουν ριχθεί στη μάχη της κατάσβεσης της φωτιάς.

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Πειραιά.

Οι γείτονες ενημέρωσαν την Πυροσβεστική και ήδη επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που μαίνεται στο ισόγειο του διαμερίσματος απεγκλώβισαν ένα άτομο απο το ισόγειο και ακόμη δύο από τον δεύτερο όροφο.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1962838907021615560}

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1962844009283412205}