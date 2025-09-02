Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στον Πειραιά

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στον Πειραιά
Δεκαπέντε πυροσβέστες έχουν ριχθεί στη μάχη της κατάσβεσης της φωτιάς.

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Πειραιά.

Οι γείτονες ενημέρωσαν την Πυροσβεστική και ήδη επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που μαίνεται στο ισόγειο του διαμερίσματος απεγκλώβισαν ένα άτομο απο το ισόγειο και ακόμη δύο από τον δεύτερο όροφο.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1962838907021615560}

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1962844009283412205}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Βόρεια Ελλάδα: Αναλυτικά οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και ΚΥ – Έρευνα ΠΟΕΔΗΝ

Βόρεια Ελλάδα: Αναλυτικά οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και ΚΥ – Έρευνα ΠΟΕΔΗΝ

Μεγάλη ανακάλυψη για τον καρκίνο του μαστού – Νέα στρατηγική προλαμβάνει την υποτροπή

Μεγάλη ανακάλυψη για τον καρκίνο του μαστού – Νέα στρατηγική προλαμβάνει την υποτροπή

Οι καλύτερες και οι χειρότερες πηγές πρωτεΐνης για την υγεία σας

Οι καλύτερες και οι χειρότερες πηγές πρωτεΐνης για την υγεία σας

Ποιο ύψος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Ποιο ύψος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

Σχετικά Άρθρα

Πάτρα: Φωτιά στον Προαστιακό

Πάτρα: Φωτιά στον Προαστιακό

Ελλάδα
Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική - Ρίψεις νερού από δύο ελικόπτερα

Φωτιά τώρα στη Χαλκιδική - Ρίψεις νερού από δύο ελικόπτερα

Ελλάδα
Ισπανία: Το σχέδιο 10 σημείων του Σάντσεθ για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Ισπανία: Το σχέδιο 10 σημείων του Σάντσεθ για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

Διεθνή
Φωτιά τώρα στην Πτολεμαΐδα, στο παλιό ορυχείο της ΔΕΗ

Φωτιά τώρα στην Πτολεμαΐδα, στο παλιό ορυχείο της ΔΕΗ

Ελλάδα

NETWORK

Αναβρασμός εργασιών για το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών 3ης γενιάς

Αναβρασμός εργασιών για το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φωτοβολταϊκών 3ης γενιάς

ienergeia.gr
Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Σε λειτουργία ο φωτοβολταϊκός σταθμός στο Εργοστάσιο του Βόλου

Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Σε λειτουργία ο φωτοβολταϊκός σταθμός στο Εργοστάσιο του Βόλου

ienergeia.gr
Η nvisionist Χρυσός Χορηγός στο κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο Αιολικής Ενέργειας CWW 2025

Η nvisionist Χρυσός Χορηγός στο κορυφαίο Διεθνές Συνέδριο Αιολικής Ενέργειας CWW 2025

ienergeia.gr
Βόρεια Ελλάδα: Αναλυτικά οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και ΚΥ – Έρευνα ΠΟΕΔΗΝ

Βόρεια Ελλάδα: Αναλυτικά οι ελλείψεις σε νοσοκομεία και ΚΥ – Έρευνα ΠΟΕΔΗΝ

healthstat.gr
Πώς θα καταπολεμήσετε αποτελεσματικά τη ροδόχρου ακμή

Πώς θα καταπολεμήσετε αποτελεσματικά τη ροδόχρου ακμή

healthstat.gr
Ποιο ύψος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

Ποιο ύψος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων

healthstat.gr
Το Πανεπιστήμιο Πατρών μειώνει το ενεργειακό κόστος και το ανθρακικό του αποτύπωμα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών μειώνει το ενεργειακό κόστος και το ανθρακικό του αποτύπωμα

ienergeia.gr
6 τροφές που θα σας δώσουν άμεσα ενέργεια

6 τροφές που θα σας δώσουν άμεσα ενέργεια

healthstat.gr