Εκκλησία: Αυτοί είναι οι νέοι Άγιοι της Ορθοδοξίας με την βούλα του Πατριαρχείου

Πρόκειται για δυο μοναχούς του Αγίου Όρους, τον Όσιο Πετρώνιο και τον Όσιο Διονύσιο τον Βατοπεδινό.

Δύο αγιορείτες μοναχοί εντάχθηκαν στο Αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πρόκειται για τον Όσιο Πετρώνιο και τον Όσιο Διονύσιο τον Βατοπαιδινό, μορφές που με τη ζωή και το έργο τους σημάδεψαν τόσο το Άγιο Όρος όσο και την πνευματική ζωή πιστών σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Η μνήμη του Οσίου Πετρωνίου θα τιμάται κάθε χρόνο στις 24 Φεβρουαρίου, ενώ του Οσίου Διονυσίου στις 11 Μαΐου.

Ο π. Πετρώνιος γεννήθηκε το 1914 στη Ρουμανία, εκάρη μοναχός και από το 1978 εγκαταστάθηκε στο Άγιο Όρος, όπου υπηρέτησε ως δίκαιος της Σκήτης μέχρι το 2011. Ο γέρων Διονύσιος, επίσης Ρουμάνος στην καταγωγή, εισήλθε στο Άγιο Όρος το 1926 σε ηλικία 17 ετών και αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην άσκηση και την πνευματική καθοδήγηση πλήθους πιστών με διάκριση και απλότητα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Πατριαρχείο «ἀπεφασίσαμε ὁμοφώνως, εἰσηγήσει τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς, τήν κατάταξιν εἰς τό ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας τῶν ἐν Ἄθωνι ἀσκησάντων ὁσιακῆς βιοτῆς Διονυσίου Βατοπαιδινοῦ, τοῦ ἐν τῷ Ἱερῷ Κελλίῳ Ἁγίου Γεωργίου Κολιτσοῦ, καί Πετρωνίου Ἱερομονάχου, Δικαίου τῆς Ἱερᾶς Σκήτης Τιμίου Προδρόμου, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγίστης Λαύρας, τῆς μνήμης αὐτῶν τελουμένης τοῦ μέν πρώτου, τῇ 11ῃ Μαΐου, τοῦ δέ δευτέρου, τῇ 24ῃ Φεβρουαρίου ἑκάστου ἔτους. »

Η αγιοκατάταξη ενός προσώπου στην Ορθόδοξη Εκκλησία γίνεται κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης της ζωής, του ήθους, της προσφοράς και της τιμής που απολάμβανε από τον λαό του Θεού. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και επισφραγίζεται με τον Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο. Με την αναγνώριση των δύο αυτών μοναχών, η Ορθόδοξη Εκκλησία αποκτά νέες φωτεινές μορφές αγιότητας, οι οποίες θα αποτελούν πνευματικό παράδειγμα για τους πιστούς.

Πώς γίνεται κάποιος Άγιος: Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις της Εκκλησίας

Σύμφωνα με την Εκκλησία αναγνώριση της αγιότητας ενός προσώπου σημαίνει η «ιδιαίτερη εν Χριστώ αποδοχή και τιμή, που αυθόρμητα αποδίδει το πλήρωμα μιας τοπικής εκκλησίας σε ορισμένα αποθανόντα μέλη της, τα οποία ξεχώρισαν για την αφοσίωσή τους στον Θεό».

Τα βασικά κριτήρια για την αγιοκατάταξη είναι:

1) να έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από τη ζωή και τον θάνατό του,

2) να υπάρχουν αποδείξεις για τα θαύματα που έχει κάνει κατά τη διάρκεια της ζωής του,

3) το λείψανό του να παραμένει άφθαρτο ή να ευωδιάζει και

4) να υπάρχουν μαρτυρίες για την αγιότητά του.

Στην ουσία, οι άγιοι υποδεικνύονται από τον ίδιο τον θρησκευόμενο λαό. Παράλληλα, ο τοπικός μητροπολίτης συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με τον βίο του προσώπου και, έπειτα, με έκθεσή του προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εισηγείται την αγιοκατάταξη ενός προσώπου. Μετά την αναγνώρισή του, ο άγιος μνημονεύεται στη Θεία Λειτουργία, καθορίζεται η ημερομηνία εορτασμού της μνήμης του, ενώ εκτίθενται για προσκύνημα οι εικόνες ή τα λείψανά του.