Μυστήριο στην Κόρινθο: Νεκρός 22χρονος με τραύμα από μαχαίρι στο λαιμό

Συναγερμός σήμανε στις αρχές, καθώς ένας 22χρονος μεταφέρθηκε μαχαιρωμένος στο νοσοκομείο Κορίνθου.

Λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της τρίτης, η αστυνομία ενημερώθηκε από γιατρό του νοσοκομείου Κορίνθου, ότι είχε μεταφερθεί από τους οικείους του στα επείγοντα, ένας 22χρονος τραυματισμένος από μαχαίρι στο λαιμό.

Σύμφωνα με το korinthostv, οι γιατροί έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή όμως, όπως αποδείχτηκε, τα τραύματα ήταν πολύ σοβαρά και δυστυχώς κατέληξε.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να συλλάβει τον δράστη και να διαλευκάνει τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το αιματηρό περιστατικό, πώς συνέβη και πού.

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Ιδιωτικά Πανεπιστημία: Σάλος με τις νομικές σχολές - «Απουσιάζουν βασικά μαθήματα»

ΔΕΘ 2025: Γιατί τα κέρδη από τη νέα φορολογική κλίμακα θα μειωθούν σταδιακά μετά το 2026

Κοινωνική αντιπαροχή: Πώς θα δημιουργηθούν νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά

ΔΕΘ: Με καθυστέρηση 12 μηνών οι αυξήσεις σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα παιδιού

Παιδικοί Σταθμοί - EETAA 2025: Πώς θα γίνουν οι εγγραφές - Πώς επιλέγεις σταθμό

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Χειρουργεία: Μικρότερες αναμονές ή 400 κλειστές αίθουσες;

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως «εξοντώθηκε» ο εκπρόσωπος Τύπου της Χαμάς

Φωτιά τώρα στο Κιάτο - Ήχησε το 112

Νεκρός ο πρωθυπουργός των Χούθι - Σκοτώθηκε από ισραηλινό βομβαρδισμό

Τραγωδία στον Βόλο: Νεκρός 17χρονος μετά από χτύπημα στο κεφάλι

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Γιάννης Τριήρης: Οι δυτικοί σφάζονται και οι RIC γίνονται μια γροθιά

Ξεχάστε τα πορτοκάλια - Αυτό το λαχανικό είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Αντιπηκτικό προστατεύει καλύτερα από την ασπιρίνη για την πρόληψη εμφραγμάτων

Γιατί δεν πρέπει να κάνετε ντους κάθε μέρα, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Άσκηση για μακροζωία: Είναι απλή και γίνεται στο σπίτι

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

