Χαμόγελο του Παιδιού: Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονης από την Αθήνα

Τα ίχνη της 17χρονης χάθηκαν από τις 28 Αυγούστου.

Συναγερμός σήμανε από το Χαμόγελο του Παιδιού για την εξαφάνιση της 17χρονης Μαρίας Φιλοθέης από την Αθήνα στις 27 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «στις 27/08/25, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Αθήνας η Μαρία – Φιλοθέη Ν., 17 ετών. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 1/09/25, και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία – Φιλοθέη Ν., 17 ετών, έχει ύψος 1,70 μ., κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε καφέ φούτερ μπλούζα, τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.»

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

{https://www.facebook.com/hamogelo.org/posts/pfbid023YWZDXSG1Z693vgRSXArq34b5nb1pt7FFSgMvsAXVq7UZWUKJc3CtXZB1WRKKvQAl}

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Χειρουργός παχέος εντέρου: Οι 6 σκληρές αλήθειες που πρέπει να ξέρετε για τον καρκίνο

Σοβαρό τροχαίο στην Καλλιθέα – Μάχη για τη ζωή του δίνει διασώστης του ΕΚΑΒ

Τι σημαίνει για την υγεία σας αν νυστάζετε συνέχεια

Μυοψίες: Τι είναι τα στίγματα που επιπλέουν στο οπτικό σας πεδίο - Πότε υπάρχει κίνδυνος

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

