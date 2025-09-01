Χαμόγελο του Παιδιού: Συναγερμός για την εξαφάνιση 17χρονης από την Αθήνα

Τα ίχνη της 17χρονης χάθηκαν από τις 28 Αυγούστου.

Συναγερμός σήμανε από το Χαμόγελο του Παιδιού για την εξαφάνιση της 17χρονης Μαρίας Φιλοθέης από την Αθήνα στις 27 Αυγούστου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «στις 27/08/25, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Αθήνας η Μαρία – Φιλοθέη Ν., 17 ετών. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 1/09/25, και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μαρία – Φιλοθέη Ν., 17 ετών, έχει ύψος 1,70 μ., κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε καφέ φούτερ μπλούζα, τζιν παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια.»

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού

