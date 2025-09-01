Games
Τοποθετήθηκε γιατρός - οπλίτης θητείας στο περιφερειακό ιατρείο Ψαχνών

eurokinissi eurokinissi
Ακόμη ένα ακριτικό νησί που αποκτάει γιατρό.

Με απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, τοποθετείται Ιατρός Οπλίτης Θητείας, για την υγειονομική κάλυψη του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Ψαρών.

O Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης δήλωσε σχετικά:

«Η ενίσχυση των υγειονομικών δομών στα ακριτικά μας νησιά αποτελεί πάγια προτεραιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Με την τοποθέτηση Ιατρού Οπλίτη Θητείας και στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Ψαρών, επιβεβαιώνουμε για μια ακόμη φορά στην πράξη τη στήριξη της Πολιτείας και των Ενόπλων μας Δυνάμεων στους ακρίτες μας».

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Έμφραγμα: Το φάρμακο που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου σε ορισμένες γυναίκες

Μη ελεγχόμενη υπέρταση: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα κλινικής δοκιμής της AstraZeneca για το baxdrostat

Διαβήτης: Η κουρκουμίνη το «κλειδί» για καλύτερο έλεγχο του βάρους

Μπανάνες: Το φρούτο που αποτελεί σημαντικότατη πηγή καλίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

