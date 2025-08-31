Games
Έρχεται καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη - Ο Σεπτέμβριος μπαίνει με ζέστη
Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μετεωρολόγος του OPEN, σημείωσε ότι για σήμερα Κυριακή 31/8 αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη.

Εκπλήξεις έκρυβε ο καιρός το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, ενώ όπως φαινεται ο Σεπτέμβριος μπαίνει με ζέστη. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, μετεωρολόγος του OPEN, σημείωσε ότι για σήμερα Κυριακή 31/8 αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες και στη Θεσσαλονίκη.

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλιας, σημειώνει πως «φαίνεται να επιβεβαιώνεται η ζέστη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Την Τρίτη και την Τετάρτη 2-3/9/25 θα κινηθούμε σε επίπεδα κοντά στους 40 σε ευπαθείς στη ζέστη περιοχές στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα .

Να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει απόκλιση στα κύρια προγνωστικά εργαλεία για το πως θα κινηθεί τελικά η θερμή αέρια μάζα πάνω από την περιοχή μας. Πρέπει να περιμένουμε λίγο για να μπορεί να εκτιμηθεί η διάρκεια και η ένταση της ζέστης».

