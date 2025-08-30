Games
Φωτιά στην Κάντζα: Συνελήφθη 62χρονος - Βίντεο τον δείχνει να απομακρύνεται από το σημείο

Εκτός από το βίντεο, οι Αρχές αξιοποίησαν και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του.

Στη σύλληψη ενός 62χρονου υπηκόου Αλβανίας προχώρησαν οι Aρχές, καθώς φέρεται να συνδέεται με τη φωτιά που εκδηλώθηκε πρόσφατα στον λόφο της Παλαιοπαναγιάς, στην περιοχή Κάντζα Παιανίας.

Καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίησή του έπαιξε ένα βίντεο ντοκουμέντο, που εξασφάλισε το ΕrtΝews και στο οποίο διακρίνεται ο 62χρονος να κινείται με ποδήλατο κοντά στο σημείο λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά. Λίγα λεπτά αργότερα, καταγράφεται η εμφάνιση μαύρου καπνού στο φόντο, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για εμπλοκή του.

Εκτός από το βίντεο, οι Αρχές αξιοποίησαν και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του. Ο 62χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό σε δάσος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν βρέθηκε ποτέ στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά.

Ο 62χρονος έχει λάβει προθεσμία και πρόκειται να απολογηθεί στον ανακριτή τη Δευτέρα.

