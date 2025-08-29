Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Αγνοείται κολυμβήτρια στη Θεσσαλονίκη - Έρευνες για τον εντοπισμό της

Αγνοείται κολυμβήτρια στη Θεσσαλονίκη - Έρευνες για τον εντοπισμό της Φωτογραφία: EUROKINISSI
Στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης οι έρευνες.

Έρευνες είναι σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, για τον εντοπισμό κολυμβήτριας που αγνοείται.

Πρόκειται για 76χρονη αλλοδαπή, που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό της συμμετέχουν δύο πλωτά του Λιμενικού, ένα παραπλέον σκάφος και ένα αλιευτικό. Επιπλέον, συμμετέχουν τέσσερις εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Θεσσαλονίκης, με σκάφος.

{https://www.facebook.com/HellenicRescueTeam/posts/pfbid0qMNdFYcFJCpCSGLkC8DJT1QUXa658DVaJ9pxJ7iMLUDNCiChjhQSvGMmFgT96Ts6l}

xartis_566a1.jpg

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

ΔΕΘ 2025: Γιατί οι φορολογικές ελαφρύνσεις δεν αρκούν

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Σπίτι μου ΙΙΙ: Νέο πρόγραμμα στέγασης για νέους με αλλαγές στην παλαιότητα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Δεύτερη... νιότη για ακίνητα του '70 και του '80: Πλέον πρωταγωνιστούν και πωλούνται πανάκριβα

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Επίσημο: Πότε πληρώνεται το επίδομα 100 ευρώ

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Εισόδημα χωρίς πτυχίο: Αυτά τα επαγγέλματα φέρνουν 6ψήφιες αποδοχές

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Οι ειδικοί ενοχοποιούν μια τροφή

Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Οι ειδικοί ενοχοποιούν μια τροφή

Οι τρεις τύποι ζήλιας σε μια σχέση, σύμφωνα με έναν ψυχολόγο

Οι τρεις τύποι ζήλιας σε μια σχέση, σύμφωνα με έναν ψυχολόγο

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Διαβήτης: 10 φρούτα με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη

Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Οι ειδικοί ενοχοποιούν μια τροφή

Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Οι ειδικοί ενοχοποιούν μια τροφή

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Θεσσαλονίκη: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην πλατεία Άθωνος

Θεσσαλονίκη: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην πλατεία Άθωνος

Ελλάδα
Σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη: Εκσφενδονίστηκε 100 μέτρα το ένα αυτοκίνητο - Αναζητείται οδηγός

Σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη: Εκσφενδονίστηκε 100 μέτρα το ένα αυτοκίνητο - Αναζητείται οδηγός

Ελλάδα
Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε 66χρονη που είχε ηλεκτρονικό κολάρo σε σκύλο - Ποινική έρευνα για τον γιο της

Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε 66χρονη που είχε ηλεκτρονικό κολάρo σε σκύλο - Ποινική έρευνα για τον γιο της

Ελλάδα
ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Για ακόμη μια φορά, οι Θεσσαλονικείς ακούν μεγαλόστομες εξαγγελίες

ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Για ακόμη μια φορά, οι Θεσσαλονικείς ακούν μεγαλόστομες εξαγγελίες

Πολιτική

NETWORK

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Οι τρεις τύποι ζήλιας σε μια σχέση, σύμφωνα με έναν ψυχολόγο

Οι τρεις τύποι ζήλιας σε μια σχέση, σύμφωνα με έναν ψυχολόγο

healthstat.gr
Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Οι ειδικοί ενοχοποιούν μια τροφή

Βλέπετε συχνά εφιάλτες; Οι ειδικοί ενοχοποιούν μια τροφή

healthstat.gr
Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
Πώς ο καρκίνος βάζει τα κύτταρα του σώματος να «δουλεύουν» γι’ αυτόν

Πώς ο καρκίνος βάζει τα κύτταρα του σώματος να «δουλεύουν» γι’ αυτόν

healthstat.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Τι προκαλεί τον καρκίνο, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

Τι προκαλεί τον καρκίνο, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ

healthstat.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr