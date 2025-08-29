Αγνοείται κολυμβήτρια στη Θεσσαλονίκη - Έρευνες για τον εντοπισμό της

Στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης οι έρευνες.

Έρευνες είναι σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, για τον εντοπισμό κολυμβήτριας που αγνοείται.

Πρόκειται για 76χρονη αλλοδαπή, που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό της συμμετέχουν δύο πλωτά του Λιμενικού, ένα παραπλέον σκάφος και ένα αλιευτικό. Επιπλέον, συμμετέχουν τέσσερις εθελοντές της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Θεσσαλονίκης, με σκάφος.

