Σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη: Porsche εμβόλισε αυτοκίνητο - Έσπασε την ηλιοροφή και διέφυγε ο οδηγός

Δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 5 τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, κοντά στο εμπορικό Mediterranean Cosmos.

Σύμφωνα με πληροφορίες μια μαύρη Porsche που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, εμβόλισε αυτοκίνητο και στη συνέχεια εξετράπη της πορείας της και συγκρούστηκε σε κολώνες και δέντρα.

Το δεύτερο όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών και σταμάτησε στον παράδρομο πάνω σε κολώνα.

Τα δύο άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν, εκ των οποίων η γυναίκα σοβαρότερα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Ο οδηγός της Porsche διέφυγε από το σημείο, αφού πρώτα έσπασε την ηλιοροφή του οχήματος, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.