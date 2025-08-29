Σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη: Εκσφενδονίστηκε 100 μέτρα το ένα αυτοκίνητο - Αναζητείται οδηγός

Σε κρίσιμη κατάσταση η γυναίκα που μετέβαινε στο όχημα.

Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων σημειώθηκε το βράδυ στη Θέρμη, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανίων.

Το ένα όχημα μετατράπηκε σε άμορφη μάζα, με δύο επιβάτες να μεταφέρονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η γυναίκα που επέβαινε σε αυτό νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένα από τα αυτοκίνητα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, παρασύροντας το δεύτερο. Το όχημα έκανε περιστροφές, χτύπησε σε δέντρα και κολώνα φωτισμού, πριν καταλήξει περίπου 100 μέτρα μακριά στον παράδρομο.

Ο οδηγός του άλλου οχήματος εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται από τις Αρχές.