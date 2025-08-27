Φωτιά τώρα στη Σαλαμίνα

Σε εξέλιξη φωτιά στη Σαλαμίνα, ήχησε το 112. Πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Φωτιά ξέσπασε στη Σαλαμίνα και συγκεκριμένα στην περιοχή Βρωμοπούσι, ενώ ενεργοποιήθηκε το 112 και με μήνυμα οι πολίτες καλούνται να είναι σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο επιχειρούν ισχυροί άνεμοι και επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 15 οχήματα. Η φωτιά καίει σε δασική περιοχή.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1960770930554364314}

Λόγω της φωτιάς, εστάλη στους πολίτες μήνυμα που τους καλεί να είναι σε ετοιμότητα.

(Φωτό: Barbara Kalemikeraki)

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Σαλαμίνας της περιφερειακής ενότητας Νήσων της περιφέρειας Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρει το μήνυμα του 112.

Βίντεο από την περιοχή (Πηγή Forecast Weather Greece)

{https://x.com/ForecastGreece/status/1960776181055140121}

Το βίντεο από την Εφημερίδα Ανατροπές

{https://www.facebook.com/minlogos/videos/1474999810380463}