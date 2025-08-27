Games
Ελλάδα

Καστοριά: Νεκρός άνδρας βρέθηκε στη χαράδρα του Χάρου

Καστοριά: Νεκρός άνδρας βρέθηκε στη χαράδρα του Χάρου Φωτογραφία: ΑΡΧΕΙΟΥ/ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI
Δύσκολη η επιχείρηση για την ανάσυρση του νεκρού στην Καστοριά.

Ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στη χαράδρα του Χάρου, στην Καστοριά, σε βάθος 200 μέτρων.

Αστυνομικοί που έκαναν περιπολία στην ευρύτερη περιοχή του Νεστορίου εντόπισαν τον νεκρό άνδρα στη χαράδρα. Κοντά στον γκρεμό βρέθηκε ένα ΙΧ, το οποίο φαίνεται να ανήκει στον νεκρό.

Για να εντοπιστεί το πτώμα, που κατέληξε σε συστάδα δένδρων σε μεγάλο βάθος, επιστρατεύτηκε drone, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η επιχείρηση για την ανάσυρση του νεκρού είναι αρκετά δύσκολη, λόγω του βάθους της χαράδρας. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της ΕΜΑΚ Ιωαννίνων, προκειμένου να επιχειρηθεί η ανάσυρση προτού νυχτώσει.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, η αστυνομία φαίνεται να αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

