Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Σκόπελος: Μηχανική βλάβη στο επιβατηγό «Ζέφυρος»

Σκόπελος: Μηχανική βλάβη στο επιβατηγό «Ζέφυρος»
Το «Ζέφυρος» εκτελεί δρομολόγιο στη γραμμή Μαντούδι – Άγνωντας Σκοπέλου – Αλόννησος με επιστροφή.

Μηχανική βλάβη παρουσίασε το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Ζέφυρος» κατά την εκτέλεση δρομολογίου από το Μαντούδι προς τον Άγνωντα Σκοπέλου. Παρά το πρόβλημα, το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Άγνωντα, όπου αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

Το «Ζέφυρος» εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο στη γραμμή Μαντούδι – Άγνωντας Σκοπέλου – Αλόννησος με επιστροφή. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της ίδιας, ώστε να ολοκληρωθεί με ασφάλεια το ταξίδι τους.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Με... πιστοποιητικό φερεγγυότητας οι ενοικιάσεις σπιτιών

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Πλειστηριασμοί ακινήτων: Οι οφειλέτες χωρίς προστασία πρώτης κατοικίας

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

Κοινωνικό μέρισμα 250 ευρώ: Αυτά είναι τα δύο σενάρια για να αλλάξουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

ΔΥΠΑ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα voucher βιβλίων, ξεκινούν οι ενστάσεις

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Περπάτημα ή Τρέξιμο: Ποιο είναι πιο ωφέλιμο για την υγεία σύμφωνα με ειδικούς

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Τα 6 σημάδια ότι η ισορροπία στο έντερό σας έχει διαταραχθεί

Τα 6 σημάδια ότι η ισορροπία στο έντερό σας έχει διαταραχθεί

Υψηλή χοληστερόλη: 7 Κίνδυνοι που απειλούν την καρδιά σας

Υψηλή χοληστερόλη: 7 Κίνδυνοι που απειλούν την καρδιά σας

Μελέτη: Τοξικές ουσίες σε ελληνικά αυγά – Τι να προσέχετε

Μελέτη: Τοξικές ουσίες σε ελληνικά αυγά – Τι να προσέχετε

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Φθηνότερη ενέργεια και κίνητρα για πράσινη μετάβαση ζητά η αγορά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

Στην... πρίζα το καλώδιο Κρήτης- Αττικής- Το κέρδος για τα νοικοκυριά

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

ΡΑΑΕΥ: «Πράσινο φως» στον ΔΕΔΔΗΕ για επενδύσεις 3 δις έως το 2028- Στο επίκεντρο οι έξυπνοι μετρητές

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Αρνητικές τιμές ρεύματος και χαμηλή χονδρική – «Σήμα» για φθηνότερα τιμολόγια τον Σεπτέμβριο

Σχετικά Άρθρα

Αλόννησος: Βλάβη στο πλοίο «Super Star» - Προσωρινή απαγόρευση απόπλου

Αλόννησος: Βλάβη στο πλοίο «Super Star» - Προσωρινή απαγόρευση απόπλου

Ελλάδα
Ζάκυνθος: Βλάβη στο πλοίο Φιορ ντι Λεβάντε με 428 επιβάτες

Ζάκυνθος: Βλάβη στο πλοίο Φιορ ντι Λεβάντε με 428 επιβάτες

Ελλάδα
Αμοργός: Βλάβη στο πλοίο Super Jet II

Αμοργός: Βλάβη στο πλοίο Super Jet II

Ελλάδα
Με «χειρόφρενο» στο λιμάνι της Τήνου: Η εντυπωσιακή μανούβρα του Superrunner Jet (Βίντεο)

Με «χειρόφρενο» στο λιμάνι της Τήνου: Η εντυπωσιακή μανούβρα του Superrunner Jet (Βίντεο)

Ελλάδα

NETWORK

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) γιορτάζει 20 χρόνια Ηγεσίας στην Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Τόκυο

ienergeia.gr
Μελέτη: Τοξικές ουσίες σε ελληνικά αυγά – Τι να προσέχετε

Μελέτη: Τοξικές ουσίες σε ελληνικά αυγά – Τι να προσέχετε

healthstat.gr
Γιατρός οπλίτης αναλαμβάνει καθήκοντα στο Περιφερειακό Ιατρείο της Ψερίμου

Γιατρός οπλίτης αναλαμβάνει καθήκοντα στο Περιφερειακό Ιατρείο της Ψερίμου

healthstat.gr
Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

Γιατί πρέπει να αποφεύγετε να πιάνετε τις αποδείξεις με γυμνά χέρια

healthstat.gr
Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

Διαρροή Φυσικού Αερίου στο πάρκινγκ του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

ienergeia.gr
Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

Οι ενεργειακές συμφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στο επίκεντρο της επίσκεψης Γουίτκοφ στην Μόσχα

ienergeia.gr
ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΥΠΕΝ: Παράταση διαβούλευσης για την αξιοποίηση Απορριμματογενών Ενεργειακών Πρώτων Υλών από Αστικά Στερεά Απόβλητα

ienergeia.gr
Σοβαρές οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πτώσεις ανελκυστήρων στα δημόσια νοσοκομεία

Σοβαρές οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πτώσεις ανελκυστήρων στα δημόσια νοσοκομεία

healthstat.gr