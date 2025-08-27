Σκόπελος: Μηχανική βλάβη στο επιβατηγό «Ζέφυρος»

Το «Ζέφυρος» εκτελεί δρομολόγιο στη γραμμή Μαντούδι – Άγνωντας Σκοπέλου – Αλόννησος με επιστροφή.

Μηχανική βλάβη παρουσίασε το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Ζέφυρος» κατά την εκτέλεση δρομολογίου από το Μαντούδι προς τον Άγνωντα Σκοπέλου. Παρά το πρόβλημα, το πλοίο κατέπλευσε με ασφάλεια στο λιμάνι του Άγνωντα, όπου αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός.

Το «Ζέφυρος» εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο στη γραμμή Μαντούδι – Άγνωντας Σκοπέλου – Αλόννησος με επιστροφή. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της ίδιας, ώστε να ολοκληρωθεί με ασφάλεια το ταξίδι τους.