Ένα τεχνολογικά εξελιγμένο πλοίο ιχθυοκαλλιέργειας παραδόθηκε χθες, Τετάρτη, στην πόλη Τζαντσιάνγκ της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, που είναι ένα δυναμικό οικονομικό κέντρο στη νότια Κίνα.

Το Zhanjiang Bay No.1 αναμένεται ότι θα δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη του κινεζικού τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας.

Πρόκειται για ένα πλοίο σε σχήμα κλωβού, που είναι το πρώτο στην κατηγορία του παγκοσμίως, συνδυάζοντας την επιχειρησιακή λειτουργικότητα, την εξελιγμένη πρόωση, αλλά και τα έξυπνα συστήματα για τη λειτουργία του.

Το πλοίο έχει μήκος 154 μέτρα, πλάτος 44 μέτρα, ενώ ο όγκος ύδατος που μπορεί να μεταφέρει για εφαρμογές ιχθυοκαλλιέργειας καταγράφεται στα 80.000 κυβικά μέτρα.

Οι λειτουργικοί χώροι ιχθυοκαλλιέργειας του πλοίου είναι οργανωμένοι σε 12 ανεξάρτητες ζώνες, διευκολύνοντας την ταυτόχρονη ιχθυοκαλλιέργεια διαφορετικών ειδών, ενώ η ετήσια παραγωγή του εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 2.000 και 5.000 τόνων.

